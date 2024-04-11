Тест: насколько хорошо вы знаете советское кино 50-х годов?

В середине 1950-х годов история советского кино получила новый импульс развития в связи с началом хрущевской оттепели. Проверьте, насколько хорошо вы знаете культовые ленты той эпохи.



1. Как звали клоунов в фильме "Карнавальная ночь"?

А) Бим и Бом

Б) Тик и Так

В) Тип и Топ

2. Кем работала главная героиня фильма "Укротительница тигров", прежде чем стала дрессировщицей?

А) Акробаткой

Б) Ветеринаром

В) Уборщицей

3. Что проектировал конструктор Юрий Ершов — герой фильма "Неоконченная повесть"?

А) Корабли

Б) Самолеты

В) Ракеты



4. Какая песня прозвучала в фильме "Дело было в Пенькове"?

А) "Огней так много золотых"

Б) "Каким ты был, таким и остался"

В) "На тот большак, на перекресток"

5. Кто из героев фильма "Свадьба с приданым" произнес фразу: "Прекрасный пол, от менее прекрасного — отделись!"?

А) Ударница Ольга Степанова

Б) Куплетист Николай Курочкин

В) Бригадир Максим Орлов



6. Какой объект строила бригада монтажников в фильме "Высота"?

А) Автозавод

Б) Доменную печь

В) Гидроэлектростанцию



7. Что поразило князя Мышкина в кабинете генерала Епанчина в фильме "Идиот"?

А) Портрет Настасьи Филипповны

Б) Стол из красного дерева

В) Шелковые портреты

8. В каком городе герой фильма "Судьба человека" Андрей Соколов встретил мальчика Ванюшку?

А) В Ульяновске

Б) В Урюпинске

В) В Уссурийске



Проверьте себя (правильные ответы):

1. — В) Тип и Топ

2. — В) Уборщицей

3. — А) Корабли

4. — А) "Огней так много золотых"

5. — Б) Куплетист Николай Курочкин

6. — Б) Доменную печь

7. — А) Портрет Настасьи Филипповны

8. — Б) В Урюпинске