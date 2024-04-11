Тест: насколько хорошо вы знаете советское кино 50-х годов?

1. Как звали клоунов в фильме "Карнавальная ночь"?
А) Бим и Бом
Б) Тик и Так
В) Тип и Топ
2. Кем работала главная героиня фильма "Укротительница тигров", прежде чем стала дрессировщицей?
А) Акробаткой
Б) Ветеринаром
В) Уборщицей
3. Что проектировал конструктор Юрий Ершов — герой фильма "Неоконченная повесть"?
А) Корабли
Б) Самолеты
В) Ракеты
4. Какая песня прозвучала в фильме "Дело было в Пенькове"?
А) "Огней так много золотых"
Б) "Каким ты был, таким и остался"
В) "На тот большак, на перекресток"
5. Кто из героев фильма "Свадьба с приданым" произнес фразу: "Прекрасный пол, от менее прекрасного — отделись!"?
А) Ударница Ольга Степанова
Б) Куплетист Николай Курочкин
В) Бригадир Максим Орлов
6. Какой объект строила бригада монтажников в фильме "Высота"?
А) Автозавод
Б) Доменную печь
В) Гидроэлектростанцию
7. Что поразило князя Мышкина в кабинете генерала Епанчина в фильме "Идиот"?
А) Портрет Настасьи Филипповны
Б) Стол из красного дерева
В) Шелковые портреты
8. В каком городе герой фильма "Судьба человека" Андрей Соколов встретил мальчика Ванюшку?
А) В Ульяновске
Б) В Урюпинске
В) В Уссурийске
Проверьте себя (правильные ответы):
1. — В) Тип и Топ
2. — В) Уборщицей
3. — А) Корабли
4. — А) "Огней так много золотых"
5. — Б) Куплетист Николай Курочкин
6. — Б) Доменную печь
7. — А) Портрет Настасьи Филипповны
8. — Б) В Урюпинске