Тест: насколько хорошо вы знаете советское кино 50-х годов?

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Четверг 11 апреля

13:54Тест: насколько хорошо вы знаете советское кино 50-х годов? 12:50Критик Соседов прошелся катком по новому альбому Пугачевой 11:43Названа личность новой фаворитки 91-летнего Киркорова после разрыва с молодой подругой 10:15Павел Прилучный нажил проблемы с судом из-за долга 08:58Влад Соколовский раскрал дату и подробности отложенной свадьбы 06:51Переживающая всплеск популярности Плетнева рассказала о новом альбоме группы "Винтаж" 03:27Гузеевой после операции пришлось заступаться за оскорбленную Кудрявцеву 00:14Рене Зеллвегер вернется к звездной роли в сиквеле фильма "Бриджит Джонс" 22:41"Это как ветрянка": показавшая себя Ксения Собчак дала знать о болезни 21:24"Вынашивает": 55-летняя жена Газманова заговорила о беременности 19:50Покрытый татуировками сын Яковлевой сообщил о симпатии к рыжей девушке 16:23Ивлеева избавилась от бизнеса в России после "голой вечеринки" 13:42Тест: угадайте советское кино по его названию за рубежом 11:35В Госдуме хотят ограничить проценты по займам у МФО 11:18Волочкова раскрыла личность любовника, с которым отправляется на Мальдивы 09:54Ирина Шейк нашла убидительный способ доказать, что не делала пластических операций 08:40Как живет звезда "Бедной Насти" Елена Корикова после завершения карьеры 06:22Появились данные о помолвке Леди Гаги с ее возлюбленным 03:43Звезды шоу-бизнеса, которые снимались в кино во время беременности 00:02Меган Маркл отказалась ехать с детьми в Великобританию из-за проблем с охраной 22:13Высоцкая отдалилась от 86-летнего Кончаловского 20:32"Мне не больно": чудом избежавшая синяков жена Диброва рванула из дома 18:22Плачь, Прилучный! Ободранное тело Агаты Муцениеце обнаружили на паркете 16:30"Пока метастазы не дошли": жена Игоря Николаева объявила о борьбе с раком 14:30Москвичей предупредили о надвигающейся непогоде вечером 9 апреля 14:11Салтыкова рассказала, что Лолиту подставили на скандальной вечеринке Ивлеевой 12:42ГК "КОРТРОС": Собственные медиа застройщиков работают на репутацию всей стройотрасли 11:51Дибров захотел услышать от Бузовой подробности измены в браке с Тарасовым 11:18Жадность привела Андрея Аршавина к серьезной проблеме 10:22Отец Агутина раскрыл причину многолетней популярности Пугачевой 08:50Никита Ефремов боится заводить детей из-за семейного проклятия 06:49Как сестра Кейт Миддлтон разочаровала весь мир и превратилась в позор семьи 03:28Дженнифер Энистон в глумливой манере поздравила друга с днем рождения 00:11Кристен Стюарт отмечает 34 года: как актрисе удалось обрести мировую славу 22:24Бросила Чумакова: Ковальчук сообщила о начале новой жизни 20:3847-летнюю Екатерину Гусеву окружили священники: Между небом и землей 17:53"Будешь жалеть": взявшая малыша Клава Кока врезала одинокой Бузовой 16:59В Подмосковье подписали 322 договора на летние веранды 16:01Полиция разберется: актер Павел Деревянко влип в крупную аферу 13:23Источник: Собчак снимает фильм о Пугачевой ради спасения репутации Примадонны в России 12:43Отчаявшаяся Федосеева-Шукшина решила помирить дочерей неожиданным способом 11:07Сделано заявление об уходе 60-летнего Домогарова из-за разрушения позвоночника 10:05Поплавская крепко приложила Успенскую после провального выступления певицы 08:49Калашникова назвала крайне опасным метод похудения Пугачевой 06:13От рассвета до заката: удобный график ухода за кожей по часам 03:25Привычка быть удобной: признаки женщины в плену чужих желаний 00:02Удобрения – это просто: секреты садовода по лунному календарю 20:19Бьюти-эксперимент Бритни Спирс: как эпатажной певице удалось кардинально изменить себя 18:24Том Круз и Риана: рост этих звезд оказался ниже, чем вы думаете 14:06Сегодня Михаилу Кругу могло бы исполниться 62 года: вспоминаем трагическую судьбу шансонье
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Тест: насколько хорошо вы знаете советское кино 50-х годов?

Тест: насколько хорошо вы знаете советское кино 50-х годов?
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В середине 1950-х годов история советского кино получила новый импульс развития в связи с началом хрущевской оттепели. Проверьте, насколько хорошо вы знаете культовые ленты той эпохи.

1. Как звали клоунов в фильме "Карнавальная ночь"?

А) Бим и Бом
Б) Тик и Так
В) Тип и Топ

2. Кем работала главная героиня фильма "Укротительница тигров", прежде чем стала дрессировщицей?

А) Акробаткой
Б) Ветеринаром
В) Уборщицей

3. Что проектировал конструктор Юрий Ершов — герой фильма "Неоконченная повесть"?

А) Корабли
Б) Самолеты
В) Ракеты

4. Какая песня прозвучала в фильме "Дело было в Пенькове"?

А) "Огней так много золотых"
Б) "Каким ты был, таким и остался"
В) "На тот большак, на перекресток"

5. Кто из героев фильма "Свадьба с приданым" произнес фразу: "Прекрасный пол, от менее прекрасного — отделись!"?


А) Ударница Ольга Степанова
Б) Куплетист Николай Курочкин
В) Бригадир Максим Орлов

6. Какой объект строила бригада монтажников в фильме "Высота"?


А) Автозавод
Б) Доменную печь
В) Гидроэлектростанцию

7. Что поразило князя Мышкина в кабинете генерала Епанчина в фильме "Идиот"?


А) Портрет Настасьи Филипповны
Б) Стол из красного дерева
В) Шелковые портреты

8. В каком городе герой фильма "Судьба человека" Андрей Соколов встретил мальчика Ванюшку?

А) В Ульяновске
Б) В Урюпинске
В) В Уссурийске

Проверьте себя (правильные ответы):
1. — В) Тип и Топ

2. — В) Уборщицей

3. — А) Корабли

4. — А) "Огней так много золотых"

5. — Б) Куплетист Николай Курочкин

6. — Б) Доменную печь

7. — А) Портрет Настасьи Филипповны

8. — Б) В Урюпинске

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11 апреля 2024, 13:54
Фото: Freepik
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