Влад Соколовский раскрал дату и подробности отложенной свадьбы

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Четверг 11 апреля

08:58Влад Соколовский раскрал дату и подробности отложенной свадьбы 06:51Переживающая всплеск популярности Плетнева рассказала о новом альбоме группы "Винтаж" 03:27Гузеевой после операции пришлось заступаться за оскорбленную Кудрявцеву 00:14Рене Зеллвегер вернется к звездной роли в сиквеле фильма "Бриджит Джонс" 22:41"Это как ветрянка": показавшая себя Ксения Собчак дала знать о болезни 21:24"Вынашивает": 55-летняя жена Газманова заговорила о беременности 19:50Покрытый татуировками сын Яковлевой сообщил о симпатии к рыжей девушке 16:23Ивлеева избавилась от бизнеса в России после "голой вечеринки" 13:42Тест: угадайте советское кино по его названию за рубежом 11:35В Госдуме хотят ограничить проценты по займам у МФО 11:18Волочкова раскрыла личность любовника, с которым отправляется на Мальдивы 09:54Ирина Шейк нашла убидительный способ доказать, что не делала пластических операций 08:40Как живет звезда "Бедной Насти" Елена Корикова после завершения карьеры 06:22Появились данные о помолвке Леди Гаги с ее возлюбленным 03:43Звезды шоу-бизнеса, которые снимались в кино во время беременности 00:02Меган Маркл отказалась ехать с детьми в Великобританию из-за проблем с охраной 22:13Высоцкая отдалилась от 86-летнего Кончаловского 20:32"Мне не больно": чудом избежавшая синяков жена Диброва рванула из дома 18:22Плачь, Прилучный! Ободранное тело Агаты Муцениеце обнаружили на паркете 16:30"Пока метастазы не дошли": жена Игоря Николаева объявила о борьбе с раком 14:30Москвичей предупредили о надвигающейся непогоде вечером 9 апреля 14:11Салтыкова рассказала, что Лолиту подставили на скандальной вечеринке Ивлеевой 12:42ГК "КОРТРОС": Собственные медиа застройщиков работают на репутацию всей стройотрасли 11:51Дибров захотел услышать от Бузовой подробности измены в браке с Тарасовым 11:18Жадность привела Андрея Аршавина к серьезной проблеме 10:22Отец Агутина раскрыл причину многолетней популярности Пугачевой 08:50Никита Ефремов боится заводить детей из-за семейного проклятия 06:49Как сестра Кейт Миддлтон разочаровала весь мир и превратилась в позор семьи 03:28Дженнифер Энистон в глумливой манере поздравила друга с днем рождения 00:11Кристен Стюарт отмечает 34 года: как актрисе удалось обрести мировую славу 22:24Бросила Чумакова: Ковальчук сообщила о начале новой жизни 20:3847-летнюю Екатерину Гусеву окружили священники: Между небом и землей 17:53"Будешь жалеть": взявшая малыша Клава Кока врезала одинокой Бузовой 16:59В Подмосковье подписали 322 договора на летние веранды 16:01Полиция разберется: актер Павел Деревянко влип в крупную аферу 13:23Источник: Собчак снимает фильм о Пугачевой ради спасения репутации Примадонны в России 12:43Отчаявшаяся Федосеева-Шукшина решила помирить дочерей неожиданным способом 11:07Сделано заявление об уходе 60-летнего Домогарова из-за разрушения позвоночника 10:05Поплавская крепко приложила Успенскую после провального выступления певицы 08:49Калашникова назвала крайне опасным метод похудения Пугачевой 06:13От рассвета до заката: удобный график ухода за кожей по часам 03:25Привычка быть удобной: признаки женщины в плену чужих желаний 00:02Удобрения – это просто: секреты садовода по лунному календарю 20:19Бьюти-эксперимент Бритни Спирс: как эпатажной певице удалось кардинально изменить себя 18:24Том Круз и Риана: рост этих звезд оказался ниже, чем вы думаете 14:06Сегодня Михаилу Кругу могло бы исполниться 62 года: вспоминаем трагическую судьбу шансонье 10:08Самые громкие скандалы в карьере Бузовой, сделавшие ей имя 06:34Самые известные звезды Голливуда, которые имеют славянские корни 03:45История знакомства Кейт Миддлтон и принца Уильяма: как супругам удалось стать образцовой парой 00:32Звезды российского шоу-бизнеса, которым катастрофически не везет в браке
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Влад Соколовский раскрал дату и подробности отложенной свадьбы

Влад Соколовский раскрал дату и подробности отложенной свадьбы
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Певец Влад Соколовский недавно объявил дату своей свадьбы и поделился деталями предстоящего торжества. В ноябре прошлого года он признался, что тайно расписался с матерью своего сына, откладывая мероприятие на 2024 год.

Певец рассказал, что после появления сына они с партнершей сразу же решили заключить брак, и лишь спустя полгода он сделал ей официальное предложение. Изначально Влад планировал свадьбу на сентябрь 2023 года, но из-за съемок в сериале пришлось пересмотреть планы.

Он выразил желание провести время вдали от работы, планируя поездку в горы, на море и, возможно, в Азию после свадьбы. Влад также поделился, что свадьба состоится 20 апреля этого года, превратившись из семейного торжества в народные гуляния.

Отношения Влада и его партнерши Ангелины стали предметом обсуждений еще в 2020 году, ходили слухи о скорой свадьбе, которые пара опровергала. В 2021 году они вдруг объявили о беременности, хотя не были готовы к этому шагу. После рождения сына Дэвида в марте 2022 года Влад и Ангелина были рады сообщить о его появлении и объяснили выбор имени как символический жест к предкам.

Влад Соколовский и его партнерша пережили разлуку, но затем снова нашли друг друга. Их отношения стали крепче после появления сына, и теперь они с нетерпением ждут свадьбы в апреле этого года. Влад выразил радость и уверенность в своем выборе, готовясь к новому этапу в жизни со своей семьей.

ДНИ в Telegram

11 апреля 2024, 08:58
Влад Соколовский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
StarHit✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как две капли воды: новая девушка Соколовского оказалась копией Дакоты

Наталья родом из Ханты-Мансийска.
В Москву она приехала, чтобы учиться в аудиошколе Dj Грува.
Девушка выступала с диск-жокеями Audio Girls.
Красотка является амбассадором известного бренда, выпускающего спортивную одежду и инвентарь для тренировок.
Сульянова ведет довольно популярную страницу в Instagram.
Красотка помогает другим девушкам сохранять стройность и оставаться в тонусе.
Наталья показывает подписчикам эффективные упражнения на все группы мышц.
Также девушка делится рецептами вкусных и полезных блюд.
Сама Наталья любит тренироваться на свежем воздухе.
Часто она заменят поход в зал катанием на серфинге.
Благодаря работе Сульянова много путешествует.
Где и как Наталья познакомилась с Владом Соколовским пока неизвестно.

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