Переживающая всплеск популярности Плетнева рассказала о новом альбоме группы "Винтаж"

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Четверг 11 апреля

06:51Переживающая всплеск популярности Плетнева рассказала о новом альбоме группы "Винтаж" 03:27Гузеевой после операции пришлось заступаться за оскорбленную Кудрявцеву 00:14Рене Зеллвегер вернется к звездной роли в сиквеле фильма "Бриджит Джонс" 22:41"Это как ветрянка": показавшая себя Ксения Собчак дала знать о болезни 21:24"Вынашивает": 55-летняя жена Газманова заговорила о беременности 19:50Покрытый татуировками сын Яковлевой сообщил о симпатии к рыжей девушке 16:23Ивлеева избавилась от бизнеса в России после "голой вечеринки" 13:42Тест: угадайте советское кино по его названию за рубежом 11:35В Госдуме хотят ограничить проценты по займам у МФО 11:18Волочкова раскрыла личность любовника, с которым отправляется на Мальдивы 09:54Ирина Шейк нашла убидительный способ доказать, что не делала пластических операций 08:40Как живет звезда "Бедной Насти" Елена Корикова после завершения карьеры 06:22Появились данные о помолвке Леди Гаги с ее возлюбленным 03:43Звезды шоу-бизнеса, которые снимались в кино во время беременности 00:02Меган Маркл отказалась ехать с детьми в Великобританию из-за проблем с охраной 22:13Высоцкая отдалилась от 86-летнего Кончаловского 20:32"Мне не больно": чудом избежавшая синяков жена Диброва рванула из дома 18:22Плачь, Прилучный! Ободранное тело Агаты Муцениеце обнаружили на паркете 16:30"Пока метастазы не дошли": жена Игоря Николаева объявила о борьбе с раком 14:30Москвичей предупредили о надвигающейся непогоде вечером 9 апреля 14:11Салтыкова рассказала, что Лолиту подставили на скандальной вечеринке Ивлеевой 12:42ГК "КОРТРОС": Собственные медиа застройщиков работают на репутацию всей стройотрасли 11:51Дибров захотел услышать от Бузовой подробности измены в браке с Тарасовым 11:18Жадность привела Андрея Аршавина к серьезной проблеме 10:22Отец Агутина раскрыл причину многолетней популярности Пугачевой 08:50Никита Ефремов боится заводить детей из-за семейного проклятия 06:49Как сестра Кейт Миддлтон разочаровала весь мир и превратилась в позор семьи 03:28Дженнифер Энистон в глумливой манере поздравила друга с днем рождения 00:11Кристен Стюарт отмечает 34 года: как актрисе удалось обрести мировую славу 22:24Бросила Чумакова: Ковальчук сообщила о начале новой жизни 20:3847-летнюю Екатерину Гусеву окружили священники: Между небом и землей 17:53"Будешь жалеть": взявшая малыша Клава Кока врезала одинокой Бузовой 16:59В Подмосковье подписали 322 договора на летние веранды 16:01Полиция разберется: актер Павел Деревянко влип в крупную аферу 13:23Источник: Собчак снимает фильм о Пугачевой ради спасения репутации Примадонны в России 12:43Отчаявшаяся Федосеева-Шукшина решила помирить дочерей неожиданным способом 11:07Сделано заявление об уходе 60-летнего Домогарова из-за разрушения позвоночника 10:05Поплавская крепко приложила Успенскую после провального выступления певицы 08:49Калашникова назвала крайне опасным метод похудения Пугачевой 06:13От рассвета до заката: удобный график ухода за кожей по часам 03:25Привычка быть удобной: признаки женщины в плену чужих желаний 00:02Удобрения – это просто: секреты садовода по лунному календарю 20:19Бьюти-эксперимент Бритни Спирс: как эпатажной певице удалось кардинально изменить себя 18:24Том Круз и Риана: рост этих звезд оказался ниже, чем вы думаете 14:06Сегодня Михаилу Кругу могло бы исполниться 62 года: вспоминаем трагическую судьбу шансонье 10:08Самые громкие скандалы в карьере Бузовой, сделавшие ей имя 06:34Самые известные звезды Голливуда, которые имеют славянские корни 03:45История знакомства Кейт Миддлтон и принца Уильяма: как супругам удалось стать образцовой парой 00:32Звезды российского шоу-бизнеса, которым катастрофически не везет в браке 20:36Экстремально похудевшую Боню предупредили о критической опасности для здоровья
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Переживающая всплеск популярности Плетнева рассказала о новом альбоме группы "Винтаж"

Переживающая всплеск популярности Плетнева рассказала о новом альбоме группы "Винтаж"
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Группа "Винтаж" вновь в центре внимания музыкальных чартов. Их песня "Плохая девочка" признана треком 2023 года на "Яндекс Музыке" и ремиксом года по версии сервиса "VK Музыка".

В апреле группа планирует выпустить новый альбом, который обещает стать настоящим прорывом. Солистка коллектива Анна Плетневой рассказала о новых хитах, сотрудничестве с молодыми артистами и о том, как оставаться актуальными и креативными.

Анна рассказала, что новый альбом будет необычным и принесет слушателям новое звучание уже полюбившихся хитов группы. Запись альбома проходила с участием молодых и талантливых музыкантов, таких как DVRST, Fargo, Padillion и других. Для Анны это было почетно и удачно, что такие таланты согласились работать с ней, и она видит здесь один из секретов долголетия группы "Винтаж".

Один из ключевых хитов группы "Плохая девочка" получил новую жизнь благодаря современному звучанию. Этот процесс не произошел мгновенно. Два года назад Анна начала поиск молодых музыкантов для сотрудничества, чтобы обогатить свой творческий путь. Случайное знакомство на самолете с молодым парнем привело к коллаборации с его братом, что в итоге привело к созданию новой версии "Плохой девочки" с участием музыкантов ТРАВМА, SKIDRI и DVRKLXGHT.

Несмотря на то, что оригинальная версия "Плохой девочки" была записана в 2008 году, новое звучание придает ей современность. Группа "Винтаж" всегда стремилась к инновациям в музыке. Используя старое оборудование и экспериментируя со звучанием, музыканты создали популярные треки, которые до сих пор любят слушатели.

Новое звучание старых хитов — это способ привлечь внимание аудитории и вдохнуть свежий ветер в старые композиции. Группа "Винтаж" уже 17 лет на сцене, но их музыка не утратила своей актуальности. Они рады видеть на своих концертах поклонников всех возрастов, что свидетельствует о широкой аудитории. Анна уверена, что секрет успеха заключается в постоянных экспериментах и открытости к новым звучаниям.

Группа "Винтаж" не стоит на месте и не боится перемен. Артисты стремятся к инновациям и постоянно развиваются. Музыка для них — это нечто большее, чем просто формат или тренд. Музыканты убеждены, что подлинное искусство не имеет срока годности и способно касаться сердец слушателей всех поколений.

ДНИ в Telegram

11 апреля 2024, 06:51
Анна Плетнева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Журнал "Hello Russia"✓ Надежный источник

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