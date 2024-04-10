31-летний Денис Шальных неожиданно рассекретил свои предпочтения. Как оказалось, частично он солидарен со своим отцом – народным артистом России.

Сын Валерия Шальных и Елены Яковлевой доказал, что для достижения успеха не обязательно полагаться на связи знаменитых родственников. Творческая жилка и экстравагантная внешность позволили ему создать совершенно уникальный образ, благодаря которому о нем узнала едва ли не вся Россия — от Владивостока до Калининграда. Кажется, что порой Елена Яковлева даже уступает Денису по уровню популярности.

Далеко не каждый молодой человек готов к такому смелому преображению, на которое пошел наследник звездной четы. На лице, ногах, руках и других частях тела Дениса теперь красуются поразительные татуировки. В детстве он был просто милым блондином, а сейчас выглядит будто герой фантазий самого Пикассо! Актриса Елена Яковлева обожает сына в любом облике, и это самое главное.

Недавно на официальной странице Вконтакте покрытый татуировками сын Яковлевой сообщил о симпатии к рыжей девушке — Джинджер. Это главная героиня популярного мультипликационного фильма, который многие россияне видели на канале Nickelodeon.

Народный артист России Валерий Шальных, по словам сына, всегда недолюбливал этот канал, а вот сам Денис разочарован исключительно теми проектами, которые выходят в эфир в настоящее время. Наследнику Елены Яковлевой нравились мультфильмы "с историей" — которые он смотрел, будучи совсем юным.

"Правда, Рен и Стимпи кайф... И Джинджер тож норм", — объявил публике Денис Шальных.

Напомним, российская актриса театра и кино Елена Яковлева родила сына 7 ноября 1992 года. Публике она часто говорит о том, каким замечательным вырос Денис и как сильно она гордится им.