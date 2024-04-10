Покрытый татуировками сын Яковлевой сообщил о симпатии к рыжей девушке

Актриса Хилькевич раскрыла беременность Тесты Умерла звезда шоу "Дом-2" Игры Сонник

Топ новостей недели

Срочно: невестка Кристины Орбакайте объявила о диагнозе ребенкаСрочно: невестка Кристины Орбакайте объявила о диагнозе ребенка София Ротару вернулась: народная артистка СССР объявилась с интригойСофия Ротару вернулась: народная артистка СССР объявилась с интригой Принц Уильям испытывает колоссальное давление и стресс из-за известия о раке у Кейт МиддлтонПринц Уильям испытывает колоссальное давление и стресс из-за известия о раке у Кейт Миддлтон 85-летний Александр Збруев отмечает долгожданное пополнение в семье 85-летний Александр Збруев отмечает долгожданное пополнение в семье

Лента новостей

Среда 10 апреля

19:50Покрытый татуировками сын Яковлевой сообщил о симпатии к рыжей девушке 16:23Ивлеева избавилась от бизнеса в России после "голой вечеринки" 13:42Тест: угадайте советское кино по его названию за рубежом 11:35В Госдуме хотят ограничить проценты по займам у МФО 11:18Волочкова раскрыла личность любовника, с которым отправляется на Мальдивы 09:54Ирина Шейк нашла убидительный способ доказать, что не делала пластических операций 08:40Как живет звезда "Бедной Насти" Елена Корикова после завершения карьеры 06:22Появились данные о помолвке Леди Гаги с ее возлюбленным 03:43Звезды шоу-бизнеса, которые снимались в кино во время беременности 00:02Меган Маркл отказалась ехать с детьми в Великобританию из-за проблем с охраной 22:13Высоцкая отдалилась от 86-летнего Кончаловского 20:32"Мне не больно": чудом избежавшая синяков жена Диброва рванула из дома 18:22Плачь, Прилучный! Ободранное тело Агаты Муцениеце обнаружили на паркете 16:30"Пока метастазы не дошли": жена Игоря Николаева объявила о борьбе с раком 14:30Москвичей предупредили о надвигающейся непогоде вечером 9 апреля 14:11Салтыкова рассказала, что Лолиту подставили на скандальной вечеринке Ивлеевой 12:42ГК "КОРТРОС": Собственные медиа застройщиков работают на репутацию всей стройотрасли 11:51Дибров захотел услышать от Бузовой подробности измены в браке с Тарасовым 11:18Жадность привела Андрея Аршавина к серьезной проблеме 10:22Отец Агутина раскрыл причину многолетней популярности Пугачевой 08:50Никита Ефремов боится заводить детей из-за семейного проклятия 06:49Как сестра Кейт Миддлтон разочаровала весь мир и превратилась в позор семьи 03:28Дженнифер Энистон в глумливой манере поздравила друга с днем рождения 00:11Кристен Стюарт отмечает 34 года: как актрисе удалось обрести мировую славу 22:24Бросила Чумакова: Ковальчук сообщила о начале новой жизни 20:3847-летнюю Екатерину Гусеву окружили священники: Между небом и землей 17:53"Будешь жалеть": взявшая малыша Клава Кока врезала одинокой Бузовой 16:59В Подмосковье подписали 322 договора на летние веранды 16:01Полиция разберется: актер Павел Деревянко влип в крупную аферу 13:23Источник: Собчак снимает фильм о Пугачевой ради спасения репутации Примадонны в России 12:43Отчаявшаяся Федосеева-Шукшина решила помирить дочерей неожиданным способом 11:07Сделано заявление об уходе 60-летнего Домогарова из-за разрушения позвоночника 10:05Поплавская крепко приложила Успенскую после провального выступления певицы 08:49Калашникова назвала крайне опасным метод похудения Пугачевой 06:13От рассвета до заката: удобный график ухода за кожей по часам 03:25Привычка быть удобной: признаки женщины в плену чужих желаний 00:02Удобрения – это просто: секреты садовода по лунному календарю 20:19Бьюти-эксперимент Бритни Спирс: как эпатажной певице удалось кардинально изменить себя 18:24Том Круз и Риана: рост этих звезд оказался ниже, чем вы думаете 14:06Сегодня Михаилу Кругу могло бы исполниться 62 года: вспоминаем трагическую судьбу шансонье 10:08Самые громкие скандалы в карьере Бузовой, сделавшие ей имя 06:34Самые известные звезды Голливуда, которые имеют славянские корни 03:45История знакомства Кейт Миддлтон и принца Уильяма: как супругам удалось стать образцовой парой 00:32Звезды российского шоу-бизнеса, которым катастрофически не везет в браке 20:36Экстремально похудевшую Боню предупредили о критической опасности для здоровья 17:475 культовых платьев из фильмов с Мэрилин Монро, которые скрывали ее недостатки 14:38Страх больших денег: как его преодолеть и использовать как ресурс для финансового успеха? Советы бизнес-психолога 12:09Главные секреты Анджелины Джоли, которые помогают ей выглядеть молодо в 48 лет 10:12Денис Клявер отмечает 49-летие: вспоминаем яркие моменты карьеры солиста "Чай вдвоем" 06:15Врач-онколог оценила состояние борющейся с раком Кейт Миддлтон
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Покрытый татуировками сын Яковлевой сообщил о симпатии к рыжей девушке

Покрытый татуировками сын Яковлевой сообщил о симпатии к рыжей девушке
253

31-летний Денис Шальных неожиданно рассекретил свои предпочтения. Как оказалось, частично он солидарен со своим отцом – народным артистом России.

Сын Валерия Шальных и Елены Яковлевой доказал, что для достижения успеха не обязательно полагаться на связи знаменитых родственников. Творческая жилка и экстравагантная внешность позволили ему создать совершенно уникальный образ, благодаря которому о нем узнала едва ли не вся Россия — от Владивостока до Калининграда. Кажется, что порой Елена Яковлева даже уступает Денису по уровню популярности.

Елена Яковлева. Фото: соцсети

Далеко не каждый молодой человек готов к такому смелому преображению, на которое пошел наследник звездной четы. На лице, ногах, руках и других частях тела Дениса теперь красуются поразительные татуировки. В детстве он был просто милым блондином, а сейчас выглядит будто герой фантазий самого Пикассо! Актриса Елена Яковлева обожает сына в любом облике, и это самое главное.

Денис Шальных. Фото: соцсети

Недавно на официальной странице Вконтакте покрытый татуировками сын Яковлевой сообщил о симпатии к рыжей девушке — Джинджер. Это главная героиня популярного мультипликационного фильма, который многие россияне видели на канале Nickelodeon.

Народный артист России Валерий Шальных, по словам сына, всегда недолюбливал этот канал, а вот сам Денис разочарован исключительно теми проектами, которые выходят в эфир в настоящее время. Наследнику Елены Яковлевой нравились мультфильмы "с историей" — которые он смотрел, будучи совсем юным.

Елена Яковлева. Фото: соцсети

"Правда, Рен и Стимпи кайф... И Джинджер тож норм", — объявил публике Денис Шальных.

Напомним, российская актриса театра и кино Елена Яковлева родила сына 7 ноября 1992 года. Публике она часто говорит о том, каким замечательным вырос Денис и как сильно она гордится им.

ДНИ в Telegram

10 апреля 2024, 19:50
Елена Яковлева. Фото: соцсети
Вконтакте / Денис Шальных✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Мамин симпатяга: 5 причин считать сына Елены Яковлевой славным

Cын Елены Яковлевой, Денис Шальных. Фото: Вконтакте/vk.com/id48372789
Сын Елены Яковлевой гладит кошку. Фото: Вконтакте/vk.com/id48372789
Елена Яковлева. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Денис Шальных в программе &quot;Секрет на миллион&quot;. Кадр НТВ/ntv.ru
Сын Елены Яковлевой, Денис Шальных. Фото: Вконтакте/vk.com/id48372789

По теме

Елене Яковлевой – 63: с какими неудачами в прошлом звезде пришлось столкнуться?

Принц! Вот каким стал эпатажный сын Елены Яковлевой
Елена Алексеевна Яковлева

Елена Алексеевна Яковлева актриса

"Вынашивает": 55-летняя жена Газманова заговорила о беременности

"Вынашивает": 55-летняя жена Газманова заговорила о беременности
Звездную парочку можно только поздравить – поводов для беспокойства нет. Народный артист России Олег Газманов все сделал по высшему разряду, а жена и подавно. Во дает! С каждым годом, проведенным вместе, исполнитель хита "Ясные дни" и его дама сердца доказывают, что семейное счастье нужно оберегать, тогда оно выдержит любые испытания временем.

Ивлеева избавилась от бизнеса в России после "голой вечеринки"

Ивлеева избавилась от бизнеса в России после "голой вечеринки"
Пережив унижение перед миллионами россиян, которые требовали от нее покаяться и раскошелиться на благотворительность, Анастасия Ивлеева оставила "теплое местечко". Еще 20 лет назад о ней было ни слуху ни духу.

Тест: угадайте советское кино по его названию за рубежом

Тест: угадайте советское кино по его названию за рубежом
"Совэкспортфильм" был ключевым игроком в распространении советских фильмов по всему миру. Организация позволила зрителям за пределами СССР насладиться шедеврами советского кинематографа. Однако, когда дело доходило до переименования фильмов для иностранных рынков, местные прокатчики часто придумывали собственные названия, порой весьма далекие от оригинальных.

Волочкова раскрыла личность любовника, с которым отправляется на Мальдивы

Волочкова раскрыла личность любовника, с которым отправляется на Мальдивы
Анастасия Волочкова озвучила детали предстоящего путешествия на Мальдивы в компании особенного мужчины. Балерина, известная своими неожиданными поворотами, рассказала о партнере, с которым собирается отправиться в отпуск на райские острова в мае. Мужчина, по словам балерины, не просто избранник, а человек, который зажег в ее сердце "погасшую свечу" любви, заложенную пятнадцать лет назад и даже раньше.

Ирина Шейк нашла убидительный способ доказать, что не делала пластических операций

Ирина Шейк нашла убидительный способ доказать, что не делала пластических операций
Ирина Шейк – одна из самых ярких и востребованных супермоделей нашего времени. Ее красота и харизма завораживают миллионы людей по всему миру. За успехом и славой любой знаменитости всегда следуют сплетни и слухи, особенно в индустрии моды.

Выбор читателей

09/04Втр"Пока метастазы не дошли": жена Игоря Николаева объявила о борьбе с раком 08/04ПндБросила Чумакова: Ковальчук сообщила о начале новой жизни 09/04Втр"Мне не больно": чудом избежавшая синяков жена Диброва рванула из дома 09/04ВтрВысоцкая отдалилась от 86-летнего Кончаловского 09/04ВтрЖадность привела Андрея Аршавина к серьезной проблеме 09/04ВтрСалтыкова рассказала, что Лолиту подставили на скандальной вечеринке Ивлеевой