Тест: угадайте советское кино по его названию за рубежом

Однако, когда дело доходило до переименования фильмов для иностранных рынков, местные прокатчики часто придумывали собственные названия, порой весьма далекие от оригинальных. Какие именно названия они выбирали – это уже целая загадка и может вызвать улыбку у любого кинолюбителя. Давайте попробуем угадать советсткие фильмы по их названию за рубежом.
1. В английском прокате этот фильм назывался "Никаких каникул для Иночкина". Как он назывался в Советсеом Союзе?
А) "Курьер"
Б) "Старик Хоттабыч"
В) "Каникулы Петрова и Васечкина"
Г) "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен"
2. Какой советский фильм назывался в Аргентине "Нападение на бронепоезд"?
А) "Неуловимые мстители"
Б) "Адъютант его превосходительства"
В) "Свой среди чужих, чужой среди своих"
Г) "Бумбараш"
3. В ФРГ этот фильм назывался "Спасайся кто может". А в СССР?
А) "Полосатый рейс"
Б) "Гараж"
В) "Старики-разбойники"
Г) "Пираты XX века"
4. Какой советский фильм получил в финском прокате название "Багдадский маг"?
А) "Старик Хоттабыч"
Б) "Сказка о царе Салтане"
В) "Волшебная лампа Аладдина"
Г) "Приключения Ходжи Насреддина"
5. В ГДР этот фильм имел большой успех и назывался "Курортная любовница". Под каким названием знаем его мы?
А) "Вокзал для двоих"
Б) "Любовь и голуби"
В) "Асса"
Г) "Три плюс два"
6. В Финляндии этот фильм показывали под названием "Московский романс". А в СССР?
А) "Москва слезам не верит"
Б) "Афоня"
В) "Служебный роман"
Г) "Я шагаю по Москве"
7. Какой фильм из СССР получил в Венгрии название "Не такой, как все"?
А) "Меня зовут Арлекино"
Б) "Асса"
В) "Игла"
Г) "Курьер"
8. В ГДР этот фильм шел под названием "Встреча с нежностью". Догадываетесь, о каком речь?
А) "Пять вечеров"
Б) "Белый Бим Черное Ухо"
В) "Три тополя на Плющихе"
Г) "Вам и не снилось"
9. Попробуете угадать, какой фильм назывался в финском прокате "Сокол"?
А) "В бой идут одни старики"
Б) "Финист — Ясный сокол"
В) "Мимино"
Г) "Холодное лето 53-го"
10. В англоязычном прокате у этого фильма было двойное название. Его вторая часть – "Назад в будущее". Что это за фильм?
А) Иван Васильевич меняет профессию
Б) "Зеркало для героя"
В) "Гостья из будущего"
Г) "Трудно быть богом"
Правильные ответы:
1. — Г) "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен"
2. — В) "Свой среди чужих, чужой среди своих"
3. — А) "Полосатый рейс"
4. — А) "Старик Хоттабыч"
5. — Б) "Любовь и голуби"
6. — Г) "Я шагаю по Москве"
7. — Г) "Курьер"
8. — В) "Три тополя на Плющихе"
9. — В) "Мимино"
10. — А) "Иван Васильевич меняет профессию"