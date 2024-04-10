Тест: угадайте советское кино по его названию за рубежом

"Совэкспортфильм" был ключевым игроком в распространении советских фильмов по всему миру. Организация позволила зрителям за пределами СССР насладиться шедеврами советского кинематографа.

Однако, когда дело доходило до переименования фильмов для иностранных рынков, местные прокатчики часто придумывали собственные названия, порой весьма далекие от оригинальных. Какие именно названия они выбирали – это уже целая загадка и может вызвать улыбку у любого кинолюбителя. Давайте попробуем угадать советсткие фильмы по их названию за рубежом.





1. В английском прокате этот фильм назывался "Никаких каникул для Иночкина". Как он назывался в Советсеом Союзе?

"Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен"

2. Какой советский фильм назывался в Аргентине "Нападение на бронепоезд"?

В) "Свой среди чужих, чужой среди своих"

А) "Курьер"Б) "Старик Хоттабыч"В) "Каникулы Петрова и Васечкина"Г)А) "Неуловимые мстители"Б) "Адъютант его превосходительства"Г) "Бумбараш"

3. В ФРГ этот фильм назывался "Спасайся кто может". А в СССР?

А) "Полосатый рейс"

Б) "Гараж"

В) "Старики-разбойники"

Г) "Пираты XX века"





4. Какой советский фильм получил в финском прокате название "Багдадский маг"?

А) "Старик Хоттабыч"

5. В ГДР этот фильм имел большой успех и назывался "Курортная любовница". Под каким названием знаем его мы?

Б) "Любовь и голуби"

6. В Финляндии этот фильм показывали под названием "Московский романс". А в СССР?

Г) "Я шагаю по Москве"

7. Какой фильм из СССР получил в Венгрии название "Не такой, как все"?

Г) "Курьер"

8. В ГДР этот фильм шел под названием "Встреча с нежностью". Догадываетесь, о каком речь?

В) "Три тополя на Плющихе"

9. Попробуете угадать, какой фильм назывался в финском прокате "Сокол"?

В) "Мимино"

10. В англоязычном прокате у этого фильма было двойное название. Его вторая часть – "Назад в будущее". Что это за фильм?

А) Иван Васильевич меняет профессию

Правильные ответы:

Б) "Сказка о царе Салтане"В) "Волшебная лампа Аладдина"Г) "Приключения Ходжи Насреддина"А) "Вокзал для двоих"В) "Асса"Г) "Три плюс два"А) "Москва слезам не верит"Б) "Афоня"В) "Служебный роман"А) "Меня зовут Арлекино"Б) "Асса"В) "Игла"А) "Пять вечеров"Б) "Белый Бим Черное Ухо"Г) "Вам и не снилось"А) "В бой идут одни старики"Б) "Финист — Ясный сокол"Г) "Холодное лето 53-го"Б) "Зеркало для героя"В) "Гостья из будущего"Г) "Трудно быть богом"1. — Г) "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен"

2. — В) "Свой среди чужих, чужой среди своих"

3. — А) "Полосатый рейс"

4. — А) "Старик Хоттабыч"

5. — Б) "Любовь и голуби"

6. — Г) "Я шагаю по Москве"

7. — Г) "Курьер"

8. — В) "Три тополя на Плющихе"

9. — В) "Мимино"

10. — А) "Иван Васильевич меняет профессию"





