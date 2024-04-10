Ирина Шейк нашла убидительный способ доказать, что не делала пластических операций

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Среда 10 апреля

09:54Ирина Шейк нашла убидительный способ доказать, что не делала пластических операций 08:40Как живет звезда "Бедной Насти" Елена Корикова после завершения карьеры 06:22Появились данные о помолвке Леди Гаги с ее возлюбленным 03:43Звезды шоу-бизнеса, которые снимались в кино во время беременности 00:02Меган Маркл отказалась ехать с детьми в Великобританию из-за проблем с охраной 22:13Высоцкая отдалилась от 86-летнего Кончаловского 20:32"Мне не больно": чудом избежавшая синяков жена Диброва рванула из дома 18:22Плачь, Прилучный! Ободранное тело Агаты Муцениеце обнаружили на паркете 16:30"Пока метастазы не дошли": жена Игоря Николаева объявила о борьбе с раком 14:30Москвичей предупредили о надвигающейся непогоде вечером 9 апреля 14:11Салтыкова рассказала, что Лолиту подставили на скандальной вечеринке Ивлеевой 12:42ГК "КОРТРОС": Собственные медиа застройщиков работают на репутацию всей стройотрасли 11:51Дибров захотел услышать от Бузовой подробности измены в браке с Тарасовым 11:18Жадность привела Андрея Аршавина к серьезной проблеме 10:22Отец Агутина раскрыл причину многолетней популярности Пугачевой 08:50Никита Ефремов боится заводить детей из-за семейного проклятия 06:49Как сестра Кейт Миддлтон разочаровала весь мир и превратилась в позор семьи 03:28Дженнифер Энистон в глумливой манере поздравила друга с днем рождения 00:11Кристен Стюарт отмечает 34 года: как актрисе удалось обрести мировую славу 22:24Бросила Чумакова: Ковальчук сообщила о начале новой жизни 20:3847-летнюю Екатерину Гусеву окружили священники: Между небом и землей 17:53"Будешь жалеть": взявшая малыша Клава Кока врезала одинокой Бузовой 16:59В Подмосковье подписали 322 договора на летние веранды 16:01Полиция разберется: актер Павел Деревянко влип в крупную аферу 13:23Источник: Собчак снимает фильм о Пугачевой ради спасения репутации Примадонны в России 12:43Отчаявшаяся Федосеева-Шукшина решила помирить дочерей неожиданным способом 11:07Сделано заявление об уходе 60-летнего Домогарова из-за разрушения позвоночника 10:05Поплавская крепко приложила Успенскую после провального выступления певицы 08:49Калашникова назвала крайне опасным метод похудения Пугачевой 06:13От рассвета до заката: удобный график ухода за кожей по часам 03:25Привычка быть удобной: признаки женщины в плену чужих желаний 00:02Удобрения – это просто: секреты садовода по лунному календарю 20:19Бьюти-эксперимент Бритни Спирс: как эпатажной певице удалось кардинально изменить себя 18:24Том Круз и Риана: рост этих звезд оказался ниже, чем вы думаете 14:06Сегодня Михаилу Кругу могло бы исполниться 62 года: вспоминаем трагическую судьбу шансонье 10:08Самые громкие скандалы в карьере Бузовой, сделавшие ей имя 06:34Самые известные звезды Голливуда, которые имеют славянские корни 03:45История знакомства Кейт Миддлтон и принца Уильяма: как супругам удалось стать образцовой парой 00:32Звезды российского шоу-бизнеса, которым катастрофически не везет в браке 20:36Экстремально похудевшую Боню предупредили о критической опасности для здоровья 17:475 культовых платьев из фильмов с Мэрилин Монро, которые скрывали ее недостатки 14:38Страх больших денег: как его преодолеть и использовать как ресурс для финансового успеха? Советы бизнес-психолога 12:09Главные секреты Анджелины Джоли, которые помогают ей выглядеть молодо в 48 лет 10:12Денис Клявер отмечает 49-летие: вспоминаем яркие моменты карьеры солиста "Чай вдвоем" 06:15Врач-онколог оценила состояние борющейся с раком Кейт Миддлтон 03:44Маколей Калкин отметил день рождения невесты: как сегодня живет звезда фильма "Один дома" 00:235 шагов к красивой коже без инъекций 20:51В Москве привели в порядок стихийный мемориал пострадавшим в "Крокусе" 20:30Прохор Шаляпин составил завещание, чтобы не оставить ни рубля двоюродному брату 19:58Актер Семчев получил звание Народного артиста России накануне 55-летия
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Ирина Шейк нашла убидительный способ доказать, что не делала пластических операций

Ирина Шейк нашла убидительный способ доказать, что не делала пластических операций
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Ирина Шейк – одна из самых ярких и востребованных супермоделей нашего времени. Ее красота и харизма завораживают миллионы людей по всему миру.

За успехом и славой любой знаменитости всегда следуют сплетни и слухи, особенно в индустрии моды. Недавно Ирину Шейк обвинили в том, что она прошла через пластические операции, чтобы улучшить свою внешность. З

лопыхатели утверждали, что она изменила форму носа, губ, скулы и другие черты лица. Однако Ирина решила ответить на эти обвинения необычным способом.

Опубликовав черно-белую фотографию из своего семейного архива, где ей было всего лишь шесть лет, Ирина продемонстрировала всем, что ее естественная красота не подвергалась изменениям со временем. На снимке она улыбается за партой в школе, держа в руках букварь. Ее черты лица остались такими же, как и в детстве — нос, губы, все без изменений.

Ирина Шейк — не только красивая женщина, но и сильная личность. В ее биографии много трудностей и испытаний. Родившись и вырос в небольшом городке Еманжелинске Челябинской области, Ирина потеряла отца в раннем детстве и уже в подростковом возрасте начала работать, чтобы помочь матери. Ее семья всегда была для нее опорой и поддержкой.

Сегодня Ирина Шейк — успешная модель, участвующая в самых престижных показах моды по всему миру. Она не только работает на подиуме, но и снимается для глянцевых журналов и участвует в рекламных кампаниях. Ее талант и профессионализм признаны во всем мире.

Несмотря на слухи и скандалы, связанные с ее личной жизнью, Ирина Шейк остается достойной и элегантной женщиной. Ее отношения с Брэдли Купером привлекали внимание миллионов поклонников модели и актера. Хотя пара рассталась, они остались в хороших отношениях из-за своей дочери Леи.

ДНИ в Telegram

10 апреля 2024, 09:54
Ирина Шейк. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press
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