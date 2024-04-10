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Среда 10 апреля

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Звезды шоу-бизнеса, которые снимались в кино во время беременности

Звезды шоу-бизнеса, которые снимались в кино во время беременности
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Беременность не всегда означает паузу в карьере для знаменитостей. Некоторые актрисы, такие как Анна Ковальчук, Инга Оболдина, Синтия Никсон, Джулия Робертс и Дженнифер Гарнер продолжали сниматься в кино, несмотря на интересное положение.

Актриса Анна Ковальчук, снимавшаяся в сериале "Тайны следствия", забеременела дочерью Златой во время работы над проектом. Сценаристы адаптировали сюжет, чтобы учесть ее беременность. Съемочная группа даже присутствовала на родах и первом кормлении грудью, что добавило реализма сериалу.

Инга Оболдина, снимавшаяся в сериале "Мама-детектив", также продолжала работать, несмотря на беременность. Она родила дочь Клару вскоре после окончания проекта, благодаря тому, что продюсеры учли ее состояние.

Синтия Никсон, известная по сериалу "Секс в большом городе", сыграла беременную героиню, когда сама была беременна. Ее естественное состояние добавило новые оттенки в сериал.

Джулия Робертс снялась в фильме "Двенадцать друзей Оушена" во время первой беременности, ожидая двойняшек. Продюсеры адаптировали сценарий, чтобы учитывать ее состояние, что позволило актрисе комфортно работать.

Дженнифер Гарнер узнала о беременности во время съемок сериала "Шпионка". Создатели фильма учли ее беременность в сценарии, и она стала мамой после съемок.

Эти истории показывают, что беременность не всегда означает приостановку карьеры для актрис. Смелость и профессионализм позволяют им продолжать свою работу, несмотря на изменения в личной жизни.

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10 апреля 2024, 03:43
Анна Ковальчук. Фото: Semen Likhodeev/Russian Look/Global Look Press
The Voice✓ Надежный источник

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