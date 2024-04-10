Появились данные о помолвке Леди Гаги с ее возлюбленным

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Среда 10 апреля

06:22Появились данные о помолвке Леди Гаги с ее возлюбленным 03:43Звезды шоу-бизнеса, которые снимались в кино во время беременности 00:02Меган Маркл отказалась ехать с детьми в Великобританию из-за проблем с охраной 22:13Высоцкая отдалилась от 86-летнего Кончаловского: Уже не стоит 20:32"Мне не больно": чудом избежавшая синяков жена Диброва рванула из дома 18:22Плачь, Прилучный! Ободранное тело Агаты Муцениеце обнаружили на паркете 16:30"Пока метастазы не дошли": жена Игоря Николаева объявила о борьбе с раком 14:30Москвичей предупредили о надвигающейся непогоде вечером 9 апреля 14:11Салтыкова рассказала, что Лолиту подставили на скандальной вечеринке Ивлеевой 12:42ГК "КОРТРОС": Собственные медиа застройщиков работают на репутацию всей стройотрасли 11:51Дибров захотел услышать от Бузовой подробности измены в браке с Тарасовым 11:18Жадность привела Андрея Аршавина к серьезной проблеме 10:22Отец Агутина раскрыл причину многолетней популярности Пугачевой 08:50Никита Ефремов боится заводить детей из-за семейного проклятия 06:49Как сестра Кейт Миддлтон разочаровала весь мир и превратилась в позор семьи 03:28Дженнифер Энистон в глумливой манере поздравила друга с днем рождения 00:11Кристен Стюарт отмечает 34 года: как актрисе удалось обрести мировую славу 22:24Бросила Чумакова: Ковальчук сообщила о начале новой жизни 20:3847-летнюю Екатерину Гусеву окружили священники: Между небом и землей 17:53"Будешь жалеть": взявшая малыша Клава Кока врезала одинокой Бузовой 16:59В Подмосковье подписали 322 договора на летние веранды 16:01Полиция разберется: актер Павел Деревянко влип в крупную аферу 13:23Источник: Собчак снимает фильм о Пугачевой ради спасения репутации Примадонны в России 12:43Отчаявшаяся Федосеева-Шукшина решила помирить дочерей неожиданным способом 11:07Сделано заявление об уходе 60-летнего Домогарова из-за разрушения позвоночника 10:05Поплавская крепко приложила Успенскую после провального выступления певицы 08:49Калашникова назвала крайне опасным метод похудения Пугачевой 06:13От рассвета до заката: удобный график ухода за кожей по часам 03:25Привычка быть удобной: признаки женщины в плену чужих желаний 00:02Удобрения – это просто: секреты садовода по лунному календарю 20:19Бьюти-эксперимент Бритни Спирс: как эпатажной певице удалось кардинально изменить себя 18:24Том Круз и Риана: рост этих звезд оказался ниже, чем вы думаете 14:06Сегодня Михаилу Кругу могло бы исполниться 62 года: вспоминаем трагическую судьбу шансонье 10:08Самые громкие скандалы в карьере Бузовой, сделавшие ей имя 06:34Самые известные звезды Голливуда, которые имеют славянские корни 03:45История знакомства Кейт Миддлтон и принца Уильяма: как супругам удалось стать образцовой парой 00:32Звезды российского шоу-бизнеса, которым катастрофически не везет в браке 20:36Экстремально похудевшую Боню предупредили о критической опасности для здоровья 17:475 культовых платьев из фильмов с Мэрилин Монро, которые скрывали ее недостатки 14:38Страх больших денег: как его преодолеть и использовать как ресурс для финансового успеха? Советы бизнес-психолога 12:09Главные секреты Анджелины Джоли, которые помогают ей выглядеть молодо в 48 лет 10:12Денис Клявер отмечает 49-летие: вспоминаем яркие моменты карьеры солиста "Чай вдвоем" 06:15Врач-онколог оценила состояние борющейся с раком Кейт Миддлтон 03:44Маколей Калкин отметил день рождения невесты: как сегодня живет звезда фильма "Один дома" 00:235 шагов к красивой коже без инъекций 20:51В Москве привели в порядок стихийный мемориал пострадавшим в "Крокусе" 20:30Прохор Шаляпин составил завещание, чтобы не оставить ни рубля двоюродному брату 19:58Актер Семчев получил звание Народного артиста России накануне 55-летия 18:56Гузеева отправилась на гастроли с инвалидной коляской после перелома 18:42Контртенор Люсьен Сур раскрыл секреты формирования уникального голоса вокалиста
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Появились данные о помолвке Леди Гаги с ее возлюбленным

Появились данные о помолвке Леди Гаги с ее возлюбленным
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Во время прогулки по Голливуду папарацци заметили певицу Леди Гагу. У знаменитости было помолвочное кольцо на безымянном пальце.

Знаменитость появилась в публичности в черном наряде, состоящем из рубашки, длинного пальто, леггинсов, туфель на каблуках и солнцезащитных очков. На ее безымянном пальце было замечено кольцо с бриллиантом, передает издание Page Six.

С 2019 года певица в отношениях с предпринимателем Майклом Полански. Предыдущая помолвка Леди Гаги с ее менеджером Кристианом Карино была отменена после двухлетних отношений.

Стоит отметить, что актриса и фотомодель Меган Фокс разорвала помолвку с музыкантом Machine Gun Kelly (настоящее имя Колсон Бейкер — прим. ред.). Фокс описывает его как свою "душу-близнеца", с которым всегда будет связь, несмотря ни на что.

Весной прошлого года президент США Джо Байден назначил Леди Гагу сопредседателем комитета по культуре и искусству Белого дома. В сообщении отмечаются достижения артистки, которая 13 раз становилась обладательницей музыкальной премии "Грэмми".

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Леди Гаге исполнилось 38 лет. Певица продолжает удивлять публику своим безупречным образом даже без макияжа.

Леди Гагу можно с уверенностью назвать иконой музыки и стиля. Певица не скрывает свои методы ухода за кожей, которые помогают ей сохранять естественную красоту.

ДНИ в Telegram

10 апреля 2024, 06:22
Леди Гага. Фото: IMAGO/RW/Global Look Press
Page Six✓ Надежный источник

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