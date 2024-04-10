Появились данные о помолвке Леди Гаги с ее возлюбленным

Во время прогулки по Голливуду папарацци заметили певицу Леди Гагу. У знаменитости было помолвочное кольцо на безымянном пальце.



Знаменитость появилась в публичности в черном наряде, состоящем из рубашки, длинного пальто, леггинсов, туфель на каблуках и солнцезащитных очков. На ее безымянном пальце было замечено кольцо с бриллиантом, передает издание Page Six.



С 2019 года певица в отношениях с предпринимателем Майклом Полански. Предыдущая помолвка Леди Гаги с ее менеджером Кристианом Карино была отменена после двухлетних отношений.



Стоит отметить, что актриса и фотомодель Меган Фокс разорвала помолвку с музыкантом Machine Gun Kelly (настоящее имя Колсон Бейкер — прим. ред.). Фокс описывает его как свою "душу-близнеца", с которым всегда будет связь, несмотря ни на что.

Весной прошлого года президент США Джо Байден назначил Леди Гагу сопредседателем комитета по культуре и искусству Белого дома. В сообщении отмечаются достижения артистки, которая 13 раз становилась обладательницей музыкальной премии "Грэмми".

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Леди Гаге исполнилось 38 лет. Певица продолжает удивлять публику своим безупречным образом даже без макияжа.



Леди Гагу можно с уверенностью назвать иконой музыки и стиля. Певица не скрывает свои методы ухода за кожей, которые помогают ей сохранять естественную красоту.