Меган Маркл отказалась ехать с детьми в Великобританию из-за проблем с охраной

Герцогиня Меган Маркл вызвала широкий общественный интерес своим решением не приезжать в Великобританию с детьми из-за проблем с охраной. Это связано с ее опасениями по поводу безопасности.



8 мая принц Гарри должен был принять участие в мероприятии, посвященном 10-летию "Игр непобежденных" в соборе Святого Павла в Лондоне. Однако пока нет ясности относительно того, будет ли Меган Маркл присутствовать на этом событии со своими детьми.

Источник сообщил, что герцогиня и герцог Сассекские рассматривают возможность приезда только при наличии государственной охраны. По словам этого источника, Меган не чувствует себя в безопасности и поэтому отказывается от поездки в Великобританию. Это решение вызвано серьезными опасениями по поводу надежности системы охраны.

В то же время стало известно, что семья Кейт Миддлтон оказалась на грани финансового краха. Это добавляет сложности в уже напряженную обстановку в королевской семье.

Принц Гарри также высказал свои размышления о старшем брате Уильяме, заявив, что только сейчас он начинает понимать его поступки и решения. Это откровение может указывать на то, что между братьями возникли определенные разногласия или недопонимания, которые требуют времени для разрешения.

Таким образом, решение Меган Маркл не приезжать в Великобританию с детьми из-за проблем с охраной подчеркивает серьезность обеспокоенности по поводу безопасности. Оно может иметь дальние последствия для королевской семьи.