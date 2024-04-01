41 год Сергею Лазареву: мама зовет певца Солнышком и несет житейскую мудрость

Так устроен мир, что за каждым успешным мужчиной стоит женщина. А Сергей Лазарев, безусловно, взошел на пьедестал славы благодаря маме. Валентина Викторовна подарила ему крылья.

1 апреля 2024 года исполнитель хита "Это все она" отмечает 41-ый день рождения. Время летит быстро. В детстве он жадно впитывал опыт жизненных ситуаций, стараясь найти выход и одолеть преграды. И так, изо дня в день, он трудился, удивляя взрослых своей честностью, пониманием и добротой. Теперь Сергей Лазарев — мощная поддержка и радость для родных людей.

Для публики он — звезда, кумир и талант, а мама зовет певца Солнышком. К триумфу любого артиста ведут не только талант и усердие. Порой все начинается с домашнего очага и теплого прикосновения руки, заботы любящего сердца. В этой жизни Сергей Лазарев однозначно преуспел, ведь о такой женщине рядом, как Валентина Викторовна, можно только мечтать.

Яркая брюнетка с горящими глазами и неиссякаемой энергией не отстает от трендов в социальных сетях. Похоже, Сергей Лазарев вдохновляет ее делиться хорошим настроением с другими.

А еще в массы звездная мама несет житейскую мудрость в коротких заметках. По случаю дня рождения артиста "Дни.ру" собрали знаковые цитаты Валентины Викторовны, посмотрев ее публикации.

Фонд золотых цитат мамы Сергея Лазарева

"Дети выглядят хорошо благодаря заботам родителей, а родители на пенсии выглядят хорошо благодаря заботам замечательных детей";



"Надо любить, понимать, прощать и еще раз любить. Научиться в каждой мелочи видеть чудо";



"Все, кто добрые с детства, становятся боссами, когда вырастают";



"Берегите отношения, любите детей и они отплатят вам тем же";

"Пусть в ваших сердцах светит солнышко, несмотря на весенний дождик! У природы нет плохой погоды...";