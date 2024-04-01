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Как отсрочить старость. 5 идей профессора Алексаняна

Как отсрочить старость. 5 идей профессора Алексаняна
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Тигран Алексанян

Тигран Алексанян

 Пластический хирург, главный врач клиники Art Plastic, профессор, доктор медицинских наук.

В современном мире привлекательный и стильный вид ценится в любом возрасте. Это важно для карьеры, настроения, уверенности в себе, и в целом более качественной жизни.

Какие методики предлагает эстетическая медицина для продления молодости? Об этом "Дни.ру" спросили у доктора медицинских наук, профессора Тиграна Альбертовича Алексаняна.

Ринопластика

Одна из самых популярных пластических операций в мире способна не только изменить профиль и избавить пациента от комплексов. Очень часто коррекция носа проводится с целью омоложения, так как с возрастом у многих лицо вытягивается, становится впалым, нос на лице выделяется ярче. Эстетику также могут нарушить опущение кончика носа или его загиб. Бескровная ринопластика – это мягкий и деликатный подход, минимальное количество гематом и отеков. Авторская запатентованная методика обеспечивает достаточно легкий восстановительный период и подходит с одобрения хирурга даже пациентам с "элегантным" возрастом.

Коллаж "Дни.ру" при использовании материалов Global Look Press. Фото: Andrey Arkusha / Russian Look / www.globallookpress.com

Знаменитости нередко обращаются к хирургам и косметологам для улучшения внешнего вида. Anti-age ринопластика удалась певице Гвен Стефани – ее нос стал более структурным, ровным и слегка уменьшился. После операции Гвен стала выглядеть моложе и свежее.

Ринопластика проводится как самостоятельно, так и в комплексе с другими методиками, которые порекомендует хирург для достижения максимального эффекта омоложения. Как правило, коррекцию носа сочетают с эндоскопическим лифтингом верхней трети лица, липофилингом, блефаропластикой, липофилингом.

Блефаропластика

Область глаз – довольно коварная, а современный ритм жизни продлению молодости в этой зоне никак не способствует. Поэтому блефаропластика не имеет возрастных рамок и, если пациенту мешает нависшее веко или мешки под глазами, он может прийти за помощью к хирургу в достаточно молодом возрасте. Методика малоинвазивная, с недолгим периодом реабилитации, а эффект, действительно потрясающий: устранение уставшего взгляда, заломов, мешков и синяков. Глаза после операции становятся более выразительными, распахнутыми, молодыми. Пластический хирург после консультации выбирает наиболее оптимальный вариант – возможно, будет достаточно коррекции только верхних или нижних век, или понадобится более сложная круговая блефаропластика, требующая опыта и мастерства хирурга.

Среди голливудских звезд яркого эффекта от операции удалось добиться Шарлиз Терон. Проведенная блефаропластика избавила актрису от нависшего века, распахнула взгляд.

Блефаропластику можно сочетать с броулифтингом, эндоскопической подтяжкой лба и висков, чтобы приподнять уголки глаз, еще больше распахнуть глаза и добиться максимального омолаживающего эффекта.

Эндоскопический лифтинг

Поплывший вниз овал, опущение мягких тканей считаются главными «виновниками» проявления возрастных метаморфоз на лице. Омолодить его и привести к гармоничным пропорциям можно при помощи лифтинга. При помощи эндоскопа врач делает небольшие проколы в волосистой части головы, деликатно отслаивает мягкие ткани и перемещает их повыше. Риск повреждения нервов и сосудов – минимальный, следы вмешательства практически отсутствуют. Подобная малоинвазивная методика помогает визуально омолодить височную, надбровную зоны, область лба и решить вопрос неэстетичного птоза.

Среди актрис наиболее удачный пример эндоскопического лифтинга у Анджелины Джоли. Операция сделала максимально деликатно, верхняя треть лица приподнялась и визуально омолодила Джоли.

Коллаж Дни.ру при использовании материалов Global Look Press. Фото: Andrey Arkusha / Russian Look / www.globallookpress.com

Идеальное "комбо" – лифтинг и блефаропластика. Также в случае «усталого» типа старения, добавление лицу объема с помощью липофилинга поможет наполнить его свежестью.

Липофилинг

Методика привлекает пациентов отсутствием подготовительного и восстановительного периода. При условии опытного проведения, можно получить помолодевшее и живое лицо быстро и безболезненно. При помощи собственных жировых клеток корректируются те зоны, где необходимо восполнить объем. Как правило, липофилинг проводится в зоне носогубной борозды, в области скул, висков, щек. Также он рекомендован при деформации верхнего века, потере упругости кожи, сужении красной каймы губ. Но липофилинг все же является второстепенной методикой, и рассматривать ее как единственный способ омоложения нельзя.

Одним из наиболее удачных примеров омоложения в том числе с помощью липофилинга можно увидеть у актрисы Дженнифер Гарнер. Ее узкое и вытянутое лицо с годами сильнее выдавало возраст, и поэтому дополнительный объем обеспечил ему моложавость и свежий вид.

Бьютификация

Под этим термином современные врачи подразумевают комплекс омолаживающих и улучшающих внешний вид процедур. Если прибегать к серьезным хирургическим вмешательствами пациентка пока не готова, хирург может разработать индивидуальный план лечения из малоинвазивных методик. Это может быть нитевой или smas-лифтинг, инъекционные процедуры, броуфлифтинг и т.д. Работая с мягкими тканями, квалифицированный врач добивается естественного омолаживающего эффекта.

Комментарий Тиграна Альбертовича:

"Для того, чтобы отсрочить старость нужен комплексный подход. Пациенту важно не паниковать, не делать сомнительные процедуры, которые обещают в ближайших клиниках или салонах красоты. Испортить лицо ненужными процедурами очень легко, поэтому нужно доверять профессионалам, чтобы привести образ к правильным пропорциям, гармонии и выглядеть свежо и привлекательно в любом возрасте".

1 апреля 2024, 00:07
Коллаж "Дни.ру" при использовании материалов Global Look Press. Фото: Andrey Arkusha / Russian Look / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

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Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

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