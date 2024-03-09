Тест: хорошо ли вы разбираетесь в продуктах питания / Отличи правду от выдумки / 11 сложных вопросов

Ежедневно нас окружают разнообразные продукты питания – от фруктов и овощей до мяса и молочной продукции. Но мало кто задумывается о том, сколько скрывают в себе интересных фактов и свойств обыденные для нас товары. Например, чеснок обладает антибактериальными свойствами, пчелиный мед помогает заживлять раны, куркума снижает воспаление в организме, а бананы содержат натуральный антидепрессант, который помогает повысить настроение. Предлагаем вам пройти тест и проверить, насколько хорошо вы разбираетесь в продуктах питания.