Тест: хорошо ли вы разбираетесь в продуктах питания / Отличи правду от выдумки / 11 сложных вопросов

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Кажется, что об этих продуктах нам известно все. Однако давайте все-таки проверим ваши знания. Сможете ли вы угадать, какие из перечисленных утверждений являются фактами, а какие из них не больше, чем просто выдумка?



Ежедневно нас окружают разнообразные продукты питания – от фруктов и овощей до мяса и молочной продукции. Но мало кто задумывается о том, сколько скрывают в себе интересных фактов и свойств обыденные для нас товары. Например, чеснок обладает антибактериальными свойствами, пчелиный мед помогает заживлять раны, куркума снижает воспаление в организме, а бананы содержат натуральный антидепрессант, который помогает повысить настроение. Предлагаем вам пройти тест и проверить, насколько хорошо вы разбираетесь в продуктах питания. сделано на moretestov.com