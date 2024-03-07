Грибной суп за 15 минут! / Вкуснее не бывает! / Рецепт сливочного супа с грибами

Приготовьте этот нежнейший суп с грибами и удивите своих домашних! Сытно и вкусно!

Сочетание грибов и сливочного вкуса – это прекрасное решение для гурманов и не только! Горячий сытный суп, приготовленный из самых простых продуктов, удивит ваших близких. Попробуйте приготовить блюдо, которое можно предложить домашним и на обед, и на ужин. Прекрасным дополнением к сливочному грибному супу станут гренки! Не забудьте поджарить их перед подачей первого блюда и смазать тертым чесночком!

Для приготовления сливочного супа с грибами вам понадобится:

Грибы – 240 граммов

Половинка луковицы

Сливочное масло – 2 столовые ложки

Чеснок – 1 зубчик

Мука – 3 столовые ложки

Бульон – 2 стакана

Молоко – 1 стакан

Соль, перец – по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. Порежьте очищенный лук и грибы. Выложите овощи на разогретую сковородку со сливочным маслом. Тушите их до образования золотистой корочки.

2. После этого добавьте к овощам измельчённый чеснок. Тушите еще примерно 1 минуту.

3. В сковороду всыпьте муку. Постоянно мешайте овощи, чтобы не было комочков. Тушите смесь 1–2 минуты до того момента, пока мука не станет коричневой. Так вам удастся избежать мучного привкуса в супе.

4. После этого влейте бульон в кастрюлю и добавьте содержимое сковородки. Хорошо размешайте все до однородности и добавьте к смеси молоко, соль и перец по вкусу.

5. После того как ваш суп дойдет до кипения, накройте кастрюлю крышкой и оставьте блюдо томиться на слабом огне еще 5 минут. Как только ваш сливочный суп с грибами загустеет, его можно снимать с печи и подавать к столу. Приятного аппетита!