ТЕСТ: угадай сказку советского режиссера Александра Роу по кадру

Помните ли вы знаменитые сказочные фильмы режиссера Александра Роу? А это мы сейчас и проверим!



Роу Александр оставил след в истории советского кинематографа, прославившись как великий мастер сказок. Произведения кинорежиссера, такие как "Морозко" и "Королевство кривых зеркал", зритель до сих пор любит и смотрит, хотя этим картинам несколько десятков лет. Каждый из фильмов Александра Артуровича по праву считается классикой жанра.

Александр Роу заслуженно считается мастером в области кинематографических спецэффектов. Творческий подход режиссера воплотился еще в 1938 году, когда он разработал уникальные методы для съемок своего фильма "По щучьему велению", включая техники создания движущейся дымящейся печи и бегущих ведер.

На следующий год по заказу режиссера в одной из мастерских по изготовлению игрушек был создан 11-метровый Змей Горыныч для фильма "Василиса Прекрасная", над управлением которого трудились двадцать человек . Роу сумел сформировать впечатляющую команду профессионалов, включая гримеров, способных превратить актеров в персонажей напоминающих монстров, экспертов по пиротехнике, а также мастеров, специализирующихся на сложных комбинированных съемках. Совместные усилия профессионалов привели к созданию потрясающих визуальных эффектов, способных удивить даже взрослых зрителей.

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