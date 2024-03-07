В конце прошлого года стало известно о неожиданной кончине музыканта Ара Мартиросяна.



46-летний музыкант Ара Мартиросян скончался от остановки сердца в декабре 2023 года. Араксия, сестра артиста, решила пролить свет на обстоятельства кончины своего брата, опровергая домыслы в Сети.

Убитая горем сестра Мартиросяна раскрыла тайну смерти артиста, подтвердив, что брат столкнулся с серьезными медицинскими заболеваниями. У музыканта были проблемы с сердцем, что в итоге потребовало пересадки, до которой, к сожалению, дело не дошло.

Араксия подчеркнула, что проблемы со здоровьем у брата начались давно. В 32 года артист пережил инфаркт, после чего музыканту были установлены стенты. Несмотря на предупреждение о состоянии здоровья, Ара продолжал вести активный образ жизни и не отказывался от музыкальной карьеры. Мартиросян не прекращал давать концерты несмотря на слабое здоровье, включая диабет второй степени и проблемы с сердцем.





В течение нескольких лет Мартиросян успешно справлялся с болезнью, однако в 2020 году его состояние ухудшилось в связи с заражением COVID-19. Это привело к осложнениям на уже имеющиеся проблемы с органами, в результате чего медики предложили пересадку сердца. Ара провел некоторое время на лечении за рубежом и согласился на операцию, которая должна была пройти в Минске. Однако, еще не оправившись, артист столкнулся с потерей матери — событием, которое глубоко потрясло Ара Мартиросяна.







Араксия поделилась, что связь Ары с матерью была невероятно крепкой, и музыкант не мог смириться с ее уходом. Это привело к потере себя как артиста и как брата. Чтобы как-то справиться с горем, на сороковой день после происшествия артист пытался заглушить боль алкоголем, в результате чего выпил слишком много.





Ара Мартиросян ушел из жизни в 2023 году, не дожив до своего 47-летия, из-за остановки сердца. Несмотря на усилия медицинского персонала, спасти жизнь музыканта не удалось.



