Средства от кашля: проверенные временем рецепты от простуды с редькой и медом / Вкусно и полезно

С незапамятных времен люди лечили кашель редькой и медом. Эти продукты прекрасно справляются с простудой и насыщают организм полезными веществами. Такое вкусное лекарство придется по душе даже детям.

Редька и мед – отличные продукты, помогающие при кашле. Они оказывают противовоспалительное действие на организм и заряжают его иммунитетом. Редакция "Дни.ру" советует читателям не болеть. А если уж простуда все-таки вас настигла, то делимся народными рецептами. Давайте сделаем вкусное и полезное средство от кашля . Раскрываем сразу несколько способов приготовления.

РЕЦЕПТ №1 – сок редьки

Возьмите редьку среднего размера. Хорошо ее промойте и просушите. Далее с помощью острого ножа срежьте шапочку и сделайте в овоще углубление (2 см). Добавьте в него 2 ложки меда и накройте шапочкой. Оставьте на 12 часов. За это время внутри нашего средства от кашля образуется лечебный сок.

Кстати, одну и ту же редьку можно использовать несколько раз. Отличное средство против недуга.

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РЕЦЕПТ №2 – редька в горшке

Возьмите черную редьку и хорошо ее промойте. Далее нарежьте на мелкие кубики. Поместите корнеплод в глиняный горшочек и добавьте мед. Через 12 часов средство от кашля будет готово к употреблению.

РЕЦЕПТ №3 – тертая редька

Самый простой способ избавиться от кашля. Натрите редьку на мелкой терке и выжмите из получившейся массы сок. Далее смешайте его с медом. После растворения меда средство от простуды можно употреблять. Скорейшего вам выздоровления!