Домашние оближут пальчики / рецепт вкуснейших пончиков с кремом

Готовим вкусный десерт к чаю. Порадуйте близких новым угощением.

Приготовление десерта для чаепития может быть настоящей задачей. Не всегда легко удивить своих близких чем-то новым и оригинальным, особенно когда дело касается десертов. Ведь каждый имеет свои предпочтения и вкусовые привычки. Однако, если вы находитесь в поиске необычного рецепта, то рекомендуем вам приготовить вкуснейшие пончики с кремом.

Для приготовления десерта, от которого домашние оближут пальчики, вам пригодится: пол стакана воды, пол стакана муки, 125 грамм сливочного масла, 5 яиц, соль. Для приготовления крема вам пригодится: 2 яйца, 2 стакана молока, 1 пакетик ванилин, 2 столовые ложки муки.

Шаги приготовления:

1. Доведите до кипения воду с маслом и солью. Затем, непривычно помешивая, засыпьте в кипяченную воду муку.

2. Когда тесто начнет отходить от стенок посуду, следует снять его с огня. И дождаться пока оно остынет, продолжая его помешивать.

3. В остывшую теплую массу следует добавить яйца. Перемешайте тесто.

4. Смажьте противень маслом и разложите тесто ложкой на приличном расстоянии друг от друга. По форме оно должно напоминать бугорки.

5. Поставьте противень в духовку и оставьте на пятнадцать минут. Как только вверх бугорков поднимется, достаньте противень.

6. Приготовьте крем. В кастрюле смешайте молоко, яйца, сахар и муку. Варите на среднем огне, постоянно помешивая, пока крем не загустеет. Уберите с огня и добавьте ванильный экстракт. Остудите.

7. Порежьте на две половинки пончики и начините кремом.