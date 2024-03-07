Готовим СОЧНЫЙ салат с сельдереем "Мухоморная опушка" / Даже дети останутся в восторге

Накормить детей сельдереем – задача не из простых. Приготовьте им салат "Мухоморная опушка". Такое блюдо они точно будут есть. Еще и добавки попросят. Проверим?

Один из любимых салатов редакции "Дни.ру". Яйца в сочетании со свежими огурцами дают непревзойденный сочный вкус. Томаты же отлично "ладят" с сельдереем. Предлагаем читателям повторить наш рецепт. Давайте вместе приготовим салат "Мухоморная опушка" .

Кстати, в данное блюдо идет майонез. Но не спешите сомневаться в полезных свойствах закуски. Соус легко и просто можно сделать самостоятельно или вовсе заменить на греческий йогурт или сметану.

Чтобы приготовить салат с сельдереем "Мухоморная опушка", вам понадобится:

500 г. томатов

10 яиц

100 г. огурцов

40 г. сельдерея (используйте корень)

50 г. зеленого салата

30 г. зеленого горошка

100 г. моркови (вареной)

100 г. майонеза или его замены

Соль (по вкусу)

Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain

1. Очистите огурец от кожуры и нарежьте его кубиками. То же самое повторите с вареной морковью. На крупной стороне терки натрите корень сельдерея. Нашинкуйте 5 яиц, половину томатов и зеленый салат.

2. Выложите все нарезанные продукты в глубокую посуду. Добавьте к ним зеленый горошек. Хорошенько перемешайте с майонезом или другим соусом.

3. У оставшихся яиц отрежьте макушки. Это необходимо для устойчивости. У целых томатов отрежьте 1/4 часть и чайной ложечкой выньте мякоть. Каждым томатом покройте тонкий конец яиц. Возьмите спичку и сделайте на помидорах маленькие белые точки.

Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

4. Импровизированные грибочки послужат украшением нашего блюда. Салат с сельдереем "Мухоморная опушка" готов. Приятного аппетита!