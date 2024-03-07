На страже семейного благополучия: магический ритуал против ссор и разногласий / Рассказываем суть обряда "МАГИЯ ЛЮБВИ"

Человеку, увы, бывает сложно длительное время находиться в состоянии эмоционального спокойствия. Порой раздражение берет над нами верх. Особенно сильно от этого страдают домашние.

Ваша семья столкнулась с кризисом, а в воздухе витает атмосфера конфликтов? Предлагаем воспользоваться нашим необычным советом. Редакция "Дни.ру" подготовила для читателей простой, но действенный магический ритуал . Он направлен на устранение ссор и разногласий. Рассказываем суть обряда "Магия любви" .

МАГИЧЕСКИЙ РИТУАЛ ПРОТИВ ССОР И РАЗНОГЛАСИЙ:

В период с 11 по 25 марта, (когда луна будет расти) приготовьте любимый всеми домашними тортик. Во время готовки важно замешивать тестовую массу по направлению часовой стрелки. Займитесь визуализацией. Представьте, что вся отрицательная энергия в вашем доме растворяется в воздухе. Думайте о том, что в семье доминирует атмосфера любви и внутреннего единства.

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Пока вы готовите тестовую массу и мечтаете о хорошем, трижды произнесите фразу: "Тесто мешаю, все разногласия в семье уничтожаю. Убирайтесь все от нас в тот же миг и в тот же час. Разногласия и ссоры, беспричинные раздоры! Таковы слова мои. Да исполнятся они! Да будет так!".

Когда ваш тортик приготовится, пригласите домашних к столу. Налейте чай. Порежьте десерт так, чтобы у каждого был одинаковый кусочек. Обряд "Магия любви" завершен. Надеемся, что он оказался для вас полезным.