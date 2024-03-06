Тест для дачников-садоводов / Хорошо ли вы разбираетесь во флоре лесов, полей и огородов

Ежедневно нас окружает огромное количество растений. Предлагаем проверить свои знания в области ботаники.

Ежедневно мы окружены огромным количеством растений, которые играют важную роль в жизни каждого человека. Они дают нам кислород, благодаря которому мы можем дышать. Кроме того, растения в целом улучшают качество воздуха, поглощая углекислый газ, а также способствуют сохранению почвы и предотвращению эрозии. Совсем скоро начнется дачный сезон и многие поедут в сады, чтобы выращивать в своем огороде растения, овощи, фрукты, цветы. Предлагаем проверить, насколько хорошо вы разбираетесь во флоре лесов, полей и огородов. Делимся с вами тестом для дачников-садоводов.