Рецепт запеканки от поварихи Тоси из фильма "Девчата" / Картофельная запеканка с мясом по ГОСТу

Что может быть вкуснее, чем старое доброе меню по ГОСТу из советской столовки или от повара-технолога той самой кулинарной закалки? Вспомните главную героиню из фильма "Девчата" (1961). В ее представлении из картофеля можно приготовить уйму блюд: картошка жареная, картошка вареная, картошка с грибами, картошка-пай, картофельная запеканка...
Мы предлагаем вам остановится на картофельной запеканке с мясом. Это сытное и вкусное блюдо не только порадует вашу семью, но и, возможно, смотивирует вас включить любимое советское кино.
Для приготовления КАРТОФЕЛЬНОЙ ЗАПЕКАНКИ С МЯСОМ вам потребуется:
Картофель – 700 граммов
Фарш мясной – 400 граммов
Сметана – 120 граммов
Мука – 80 граммов
Вода/бульон – 50 миллилитров
Масло растительное – 40 миллилитров
Сухари панировочные – 20 граммов
Лук репчатый – 100 граммов
Яйцо – 1 штука
Огурец – 30 граммов
Помидор – 30 граммов
Зелень – 5 граммов
Соль, перец по вкусу
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Поместите порезанный, очищенный картофель в горячую подсоленную воду. Варите 20–25 минут до готовности. Слейте воду и подсушите картофель при закрытой крышке.
2. На одной сковороде обжарьте порезанный лук до готовности, на другой — фарш.
3. К фаршу добавьте соль, перец, муку, бульон/воду и тушите 5 минут. Затем добавьте обжаренный лук.
4. Разомните картофель до однородной массы и добавьте часть взбитого яйца.
5. Смажьте форму растительным маслом и посыпьте панировочными сухарями. Выложите сверху половину картофельной массы, следующий слой — фарш, затем — оставшийся картофель.
6. Соедините оставшееся яйцо со сметаной и смажьте этой смесью верхний слой картофеля.
7. Отправьте запеканку в духовку на 25 минут. Температура печи должна быть не менее 200 градусов.
8. Подавайте запеканку со свежими овощами, зеленью и сметаной. Приятного аппетита!