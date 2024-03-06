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Что делать, если ребенок застал родителей во время взрослых игр? / Совет психолога Бартона

Что делать, если ребенок застал родителей во время взрослых игр? / Совет психолога Бартона
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От подобного казуса не застрахован никто. Что делать, если ваш ребенок стал свидетелем взрослых игр?

Певица Наталья Подольская затронула пикантную тему в диалоге с гостем своего шоу "Ваша Наташа". Психологу Марку Бартону ведущая задала такой вопрос: что делать родителям, если ребенок застал их за занятием сексом?

Отвечая на этот вопрос, психолог сделал акцент на недопустимости такой ситуации априори. Но если уж это произошло по каким-то причинам, то самое главное – это не придавать трагического смысла произошедшему. Собеседник Натальи Подольской подчеркнул, что нельзя кричать на ребенка или прятаться.

Лучшая стратегия – это действовать по ситуации и применить фантазию или юмор. По словам психолога, его друг рассказывал ему подобную историю. Оконфузившийся мужчина перевел разговор в другую плоскость и смог убедить ребенка, что на самом деле происходит другая ситуация.

"Все индивидуально. Но такая неосторожность может травмировать. Шутки шутками, но мы можем это отнести где-то к сексуализированному насилию со стороны родителей по отношению к детям", – заявил Марк Бартон.

Как подчеркивает эксперт, негативно отражается на психике детей и то, что родители не контролируют информационные потоки дома. Таким образом, уже заранее складывается нездоровая ситуация в семье. Если ребенок становится свидетелем поведения или контента, который имеет агрессивную сексуальную направленность, то это может негативно сказаться на его дальнейшем психосексуальном развитии. Не исключены травмы и комплексы.

Гость Натальи Подольской разъясняет, что в некоторых случаях дети могут совершенно спокойно отнестись к этому. Особенно если родители не придают никакого значения случившемуся. Такая ситуация показывает, что у ребенка от природы довольно устойчивая психика. Если же после увиденного ваш отпрыск начинает себя странно вести, или вы понимаете, что произошедшее стало триггером травматичной ситуации для вашего чада, то нужно обратиться к специалисту, заключил Марк Бартон.

6 марта 2024, 19:05
YouTube / @PodolskayaOfficial✓ Надежный источник

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