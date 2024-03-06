Этих животных ЧУДОМ спасли! / Есть еще добрые люди на Земле! / Не сможешь удержать слезу

Спасет мир, судя по всему, доброта, а не красота. В этих коротких историях ее столько, что диву даешься.

Эти истории, которые произошли за последние несколько дней, объединены одной идеей — как помочь братьям нашим меньшим, если они попали в беду. Вот что сделали те, кто нашел беспомощных животных и обнаружил проблемы у своего домашнего питомца.

Например, на днях в Ленинградской области спасли детеныша нерпы. Малыша подбросили в картонной коробке в поселке у Ладожского озера. Как отметили специалисты, которые позже его осмотрели, у нерпенка еще свежая пуповина и нет зубов — это значит, что он совсем недавно появился на свет. Помощь крохе оказали сотрудники Ленинградского "Водоканала".



Еще одна история – из Новосибирска. Там волонтеры приютили трех собак породы хаски. Как выяснилось, Кэрри, Шилла и Рысь поступили к неравнодушным людям в плачевном состоянии. Две собаки были найдены на улицах Новосибирска, а третью привезли из Бурятии, где ее хотели усыпить. По словам экспертов, эта порода не приспособлена для жизни в квартирах. После того как хозяева с ними "наиграются", происходит самое страшное — собак просто выбрасывают, как ненужные вещи.



В Красноярске специалисты поисково-спасательного отряда вытащили застрявшую на лестнице косулю. Животному требовалась помощь ветеринара, поэтому спасатели незамедлительно доставили ее в клинику.

Чтобы спасти кошку, которая угодила на дерево и уже сутки не могла спуститься, спасатели города Черняховска задействовали автовышку. Пушистая Глория была в состоянии стресса и громко мяукала. Благодаря работе специалистов все закончилось хорошо.

А вот крыске по кличке Шустрик оказали плановую медицинскую помощь. У грызуна были проблемы с зубом. Хозяева заметили, что животное плохо ест твердую пищу и совсем неважно выглядит. Ветеринары города Зеленограда сделали все необходимые манипуляции. Шустрику удалили зуб под наркозом. Такая вот история.