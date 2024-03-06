Готовим простой и питательный завтрак за 10 минут: рецепт яичницы-скрэмбл

Зачастую по утрам на завтрак многие не заморачиваются и жарят себе несколько яиц. Предлагаем разнообразить рацион идеальной яичницей-скрэмбл, на которую вы потратите всего несколько минут.

Завтрак считается самым важным приемом пищи так как он запускает обмен веществ в организме после ночного перерыва и обеспечивает человека необходимой энергией на весь день. Однако, из-за того, что с данным приемом пиши приходится сталкиваться каждый день, многие часто не знают, как его разнообразить. Если вы устали от типичных завтраков, то "Дни.ру" решили поделиться с вами рецептом яичницы-скрэмбл. Приготовление такого просто и питательного завтрака займет у вас всего 10 минут.

Из ингредиентов вам понадобится: 3 яйца, 3 столовые ложки сливок, 3 столовые ложки сливочного масла, пол чайной ложки крахмала, несколько щепоток соли.

1 шаг: В миске взбейте яйца вилкой с щепоткой соли по вкусу. Отдельно смешайте крахмал со сливками, чтобы получившаяся смесь получилась без комочков.

2 шаг: К яйцам постепенно вливайте получившуюся смесь из сливок и крахмала. Параллельно разогревайте сковороду на среднем огне с добавлением небольшого количества сливочного масла.

3 шаг: Вылейте в сковороду взбитые яйца и оставьте их на 5 секунд. Затем снимите сковороду с огня и начните перемешивать смесь лопаткой. Нужно делать это в течение 10 секунд. После верните посуду на плиту и жарьте еще 5 секунд. Скрэмбл должен иметь кремообразную массу.