Тест: узнайте ваш психологический возраст

Возраст в паспорте не всегда соответствует истинному психологическому. Хотите узнать, насколько вы молоды или мудры внутри?

Психологический возраст никак не связан с биологическим. Человек и в 30 лет может быть более зрелым внутри, чем его ровесники. А некоторые люди и в почтенные годы не в силах догнать своих внуков.

Психологический возраст представляет собой совокупность индивидуальных особенностей психики, интеллекта, общего развития и взглядов на жизнь. Интересный факт состоит в том, что этот показатель может сильно отличаться от вашего возраста, указанного в паспорте.

Предупреждаем: результаты теста могут вас удивить! Пройдите его и узнайте, каков ваш психологический возраст.



