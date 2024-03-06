Как приготовить крем для торта: 4 ОБАЛДЕННЫХ рецепта на любой вкус / Никого не оставит равнодушным

Планируете готовить тортик, но еще не определились с начинкой? Тогда вы по адресу. Подготовили для вас сразу 4 варианта этого воздушного лакомства.

Вкусный и нежный крем для торта легко можно сделать на домашней кухне. Редакция "Дни.ру" подготовила для читателей 4 нехитрых рецепт а.

Вам не нужно будет бегать и искать пальцу единорога. Большая часть продуктов есть либо дома, либо в ближайшем магазине. Скорее выбирайте, какой из вариантов приготовления вам нравится больше.

Крем для торта – СЛИВОЧНЫЙ

Вам понадобится:

100 мл. воды

120 г. сахарного песка

25 г. лимонной цедры

4 яичных желтка

200 г. сливочного масла

Ванилин или ванильный сахар (по вкусу)

1. Поместите сахар и воду в сотейник. Варите около 5 минут. Далее выключите огонь и добавьте к сладкой жидкости ванилин и лимонную цедру. Накройте крышкой и дайте постоять минут 15.

2. В отдельной емкости разотрите желтки. Постепенно вливайте к ним приготовленный сироп. Поставьте на слабый огонь и варите примерно 5-10 минут. Не забывайте помешивать.

3. Маленькими кусочками добавляйте в крем масло. В конечном итоге у вас должен получиться крем, напоминающий пену.

Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain

Крем для торта – ТВОРОЖНЫЙ

Вам понадобится:

500 г. творога (чем жирнее, тем лучше)



200 г. сметаны

100 г. сахара

Протрите творог через дуршлаг. После смешайте его с сахаром и сметаной. Взбейте все миксером до образования пышной пены. Крем готов.

Крем для торта – ШОКОЛАДНЫЙ

Вам понадобится:

500 мл. молока

4 яйца

200 гр. сахара

60 г. пшеничной муки

100 г. шоколада

Ванилин или ванильный сахар (по вкусу)

1. Вскипятите молоко. Добавьте к нему ванилин и натертый на терке шоколад. Проварите и снимите с огня на 15 минут.

2. Разотрите яйца с пшеничной мукой и сахаром. Полученную массу смешайте с молоком. Поставьте на умеренный огонь на 10 минут. Помешивайте крем до полной готовности.

Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain

Крем для торта – ЧАЙНЫЙ

Вам понадобится:

30 г. чая

500 мл. воды

25 г. лимонной цедры

750 мл. сливок

100 г. сахара

10 яичных желтков

Корица (по вкусу)

1. В отдельную емкость поместите чай, корицу и цедру лимона. Залейте все кипящей водой. Через 10 минут хорошо процедите отвар. Прокипятите его вместе со сливками и сахаром.

2. В другой таре взбейте желтки. Залейте их приготовленной чайно-сливочной смесью. Хорошенько все перемешайте. Варите на среднем огне, не доводя до кипения и загустения. Снимите с огня и помешивайте крем до полного остывания.