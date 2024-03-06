Тест: угадай фильм СССР по кадру с девушкой / Киностудия "Мосфильм"

Советский кинематограф является неотъемлемой частью культурного наследия России.



Советские фильмы оставили след в истории мирового кино. И одной из наиболее ярких его составляющих являются девушки-актрисы, их безупречная игра и уникальная красота.

Одними из самых известных советских актрис были Наталья Фатеева, Анастасия Вертинская, Ирина Муравьева, Екатерина Васильева и другие. Девушки поразили зрителей своей актерской игрой, а талант и харизма артисток стали неотъемлемой частью советского кино.

Сегодня "Дни.ру" предлагают угадать фильм СССР по кадру с девушкой. Сможете пройти тест и назвать эпохальные произведения киностудии "Мосфильм"?

кадр 1

а) Алешкина любовь

б) Утренние поезда

в) Девчата

КАДР 2

а) Простая история

б) Взрослые дети

в) Северная повесть

КАДР 3

а) Переходный возраст

б) А если это любовь?

в) Алешкина любовь

КАДР 4

а) Путь к причалу

б) Северная повесть

в) Увольнение на берег

КАДР 5

а) Председатель

б) Ждите писем

в) Коллеги

КАДР 6

а) Чудотворная

б) Июльский дождь

в) Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен

ВНИМАНИЕ! ОТВЕТЫ НА ТЕСТ / ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ!

Правильные ответы на тест: 1 — в (Девчата), 2 — б (Взрослые дети), 3 — б (А если это любовь), 4 — в (Увольнение на берег), 5 — в (Коллеги), 6 — в ( Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен).