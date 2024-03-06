Рецепт дня: готовим ВОСХИТИТЕЛЬНЫЕ рисовые оладьи с сыром и зеленью / Домашние просят добавки

Желаете полакомиться вкусной, ароматной и воздушной выпечкой? Тогда держите наш рецепт дня. Давайте приготовим нежнейшие рисовые оладьи с сыром и зеленью.

Рисовые оладьи с сыром и зеленью – отличная идея для тех, кто хочет полакомиться вкусненьким. А с простым рецептом от редакции "Дни.ру" справится даже ребенок. Выпечка получится настолько нежной, что вам точно захочется добавки. Домашние, кстати, тоже попросят порцию другую. Записывайте рецепт!

Чтобы приготовить рисовые оладьи с сыром и зеленью, вам понадобится:

150 г. круглозерного риса

100 г. сыра твердых сортов

2-3 ст.л. пшеничной муки

2 яйца

1 ст.л. сметаны

1/2 ч.л. пищевой соды

1 веточка зеленого лука, петрушки и укропа

Соль (по вкусу)

Растительное масло (для жарки)

Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain

1. Хорошо промойте рис и протрите его руками. Поставьте на огонь и посолите. Варите до состояния вязкой каши. Когда рис приготовится и будет остывать, займитесь сыром. Натрите его на мелкой терке. Далее измельчите зелень.

2. К остывшему рису добавьте яйца и сметану. Хорошенько все перемешайте. После всыпьте к ингредиентам зелень и сыр. Повторите процесс. Далее добавляйте муку и соду. Масса должна быть удобной для жарки.

3. На разогретую на растительном масле сковороду аккуратно выкладывайте тесто. Формируйте небольшие оладушки. Жарьте до румяной корочки, а затем переверните. Доведите до готовности и снимайте выпечку с огня. Рисовые оладьи с сыром и зеленью готовы. Приятного аппетита!