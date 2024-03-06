Пройди ТЕСТ: готов ли ты вступить в комсомол? / Ответят только избранные / Вы в их числе?

Десятки миллионов советских ребят прошли через всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи, иными словами, комсомол. Осенью 1991 года было принято решение о закрытии этой известной организации. Прошлого, конечно, не вернуть, но вспомнить не запрещается.
Редакция "Дни.ру" подготовила для читателей увлекательный тест. Давай узнаем, готов ли ты вступить в комсомол. Правила викторины максимально простые: отвечайте на вопросы и сверяйтесь с верными ответами, которые надежно спрятаны в конце статьи. Удачи!
1. С какого возраста принимали в комсомол?
а. С рождения
б. С 10 лет
в. С 14 лет
2. Что вы ответите партии, если она скажет “Надо!”?
а. Да!
б. Есть!
в. Вперед!
3. Сколько стоило членство в комсомоле для школьников и студентов?
а. Оно было бесплатным
б. 2 копейки в месяц
в. 1 рубль в месяц
4. Назовите предельный возраст комсомольца
а. 25 лет
б. 47 лет
в. 28 лет
5. Сколько орденов у ВЛКСМ?
а. 6
б. 10
в. 4
6. Как называлось основное издание ЦК ВЛКСМ?
а. Комсомольская правда
б. Юный комсомолец
в. Советская молодежь
7. Продолжите лозунг "Если тебе комсомолец имя — ………!"
а. ... то для врага оно как проклятие!
б. ... имя крепи делами своими!
в. Такого лозунга не существовало
Правильные ответы: 1-в (с 14 лет), 2-б (Есть!), 3-б (2 копейки в месяц), 4-в (28 лет), 5-а (шесть), 6-а (Комсомольская правда), 7-б (имя крепи делами своими!).