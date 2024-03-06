4 простых, но НЕВЕРОЯТНО вкусных начинок для блинов на Масленицу / Творог, варенье, фрукты и шоколад / Попробуйте все!

Каждый год люди в нашей стране с нетерпением ждут наступления масленичной недели. В 2024 году "проводы" зимы начинаются в понедельник, 11 марта, и продлятся до воскресенья, 17 марта. В эти дни народ будет веселиться на свежем воздухе, угощаться плюшками со сметаной и ароматными оладушками. А самым главным атрибутом торжества считаются блины. Какая Масленица без них?
Редакция "Дни.ру" уже вовсю готовится к праздничной неделе. Для любимых читателей мы собрали несколько невероятно вкусных начинок для блинов на Масленицу. Скорее сохраняйте себе. Ваши домашние точно останутся под впечатлением!
Начинка для блинов на Масленицу №1 – творожно-сливочная
Вам понадобится:
200 г. творога (чем жирнее, тем лучше)
100 мл. сливок высокой жирности
4 ст.л. молока
3 ст.л. сахарного песка (можно использовать больше)
В одной емкости смешайте творог с молоком до состояния крема, а в другой – взбейте сливки. Аккуратно введите сливочную массу в чашку с творогом. Добавьте сахар и хорошенько перемешайте. По желанию добавьте в начинку для блинов на Масленицу изюм и ванильный сахар.
Начинка для блинов на Масленицу №2 – с апельсиновым вареньем
Вам понадобится:
500 мл. апельсинового сока (лучше выжать его самостоятельно)
25 г. сливочного масла
5-6 ст.л. пудры сахарной
4 ст.л. варенья из апельсинов
В сотейник поместите сливочное масло, пудру сахарную, варенье из апельсинов и сок. Далее доведите массу до кипения и варите примерно 15 минут. Должен получиться густой соус к блинчикам на Масленицу.
Начинка для блинов на Масленицу №3 – фруктовая
Вам понадобится:
50 г. сливочного масла
4 ст.л. сахарного песка
2 яблока
1 груша
100 г. замороженной смородины (можно использовать красную)
Нарежьте яблоко и грушу, разморозьте смородину. В сотейнике обжарьте фрукты на сливочном масле и добавьте к ним сахарный песок. Начинка готова.
Перед подачей можно выложить ее на блин и завернуть в мешочек. Вырежьте из второго яблока кружочки и закрепите ими блин.
Начинка для блинов на Масленицу №4 – шоколадная
Вам понадобится:
100 г. шоколада (лучше использовать темные сорта)
50 г. сливочного масла
1-2 ст.л. чистой воды
2 ст.л. пудры сахарной
свежие фрукты (для украшения)
Растопите плитку шоколада и 1-2 столовых ложки воды на водяной бане или в микроволновой печи. Проделайте тоже самое со сливочным маслом. Аккуратно введите в смесь масла растопленный шоколад. Хорошо перемешайте. После этого добавьте к смеси сахарную пудру. Начинка для блинов на Масленицу готова!