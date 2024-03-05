Готовим вкуснейший салат "Венеция" / Рецепт салата

С наступлением весны хочется побольше овощей! Предлагаем вам приготовить салат, в котором много зелени, и при этом он довольно питательный!

Любое блюдо с добавлением яиц станет более полезным и вкусным. А еще яйца – кладезь витаминов и незаменимых питательных веществ для нашего организма! Недаром все так любят омлет и глазунью по утрам. Однако ж в сочетании с овощами усвояемость яиц во многом повышается, как заявляют эксперты. Предлагаем вам приготовить салат "Венеция". В нем прекрасно соблюден баланс овощей и белка. А еще – много солнечного настроения, благодаря яркой кукурузе! Скорее давайте готовить!

Для приготовления салата "Венеция"

вам понадобятся следующие ингредиенты:





Яйца – 4 штуки

Лук зеленый – 50 граммов

Морковь – 300 граммов

Кукуруза консервированная 400 граммов

Йогурт греческий– 250 граммов

Масло растительное – 30 граммов

Зелень петрушки

Салат

Соль, перец по вкусу





ПРИГОТОВЛЕНИЕ:





1. Чистим лук, промываем и мелко его рубим. Кладем в миску для салата.

2. Морковь чистим, моем и натираем на крупной терке.

3. Смешиваем морковь, лук, кукурузу, масло и йогурт в чаше. Солим и перчим по вкусу.

4. Отвариваем яйца. Разрезаем их на четвертинки и выкладываем по краю блюда, устланного вымытыми листьями салата.

5. В центр блюда выкладываем готовый салат. Сверху все блюдо посыпаем петрушкой.

6. Ваш салат "Венеция" готов! Удивляйте своих домашних и наслаждайтесь вкусом легкого и яркого блюда! Приятного аппетита!



