Тест: хорошо ли вы знаете настоящую историю 8 Марта? / 8 вопросов о Международном женском дне / Справитесь?

Совсем скоро представительницы прекрасного пола будут отмечать один из своих главных праздников – 8 Марта. А Международный женский день – это не просто торжество весны и женственности. Давайте разбираться в глубинности этой даты.

Изначально Международный женский день не был праздником. Его основательница Клара Цеткин в 1910 году посвятила этот день борьбе за равноправие мужчин и женщин. Да и дата 8 марта утвердилась тоже не сразу. Только в 1977 году праздник стал международным и был закреплен резолюцией ООН.

Редакция "Дни.ру" подготовила для читателей подборку интересных вопросов о Международном женском дне. Давайте проверим, хорошо ли вы знаете настоящую историю 8 Марта. Отвечайте на вопросы и сверяйте свои ответы с теми, которые указаны в конце статьи. Удачи!

1. Откуда Клара Цеткин была родом?

а. Из Германии

б. Из Дании

в. Из СССР

2. Какие страны начали отмечать 8 Марта первыми?

а. Германия и СССР

б. Франция, Дания, Германия и СССР

в. Австрия, Дания, Германия и Швейцария

3. С какого года в России (СССР) официально отмечают Международный женский день?

а. С 1914 года

б. С 1991 года

в. С 1921 года

4. В каком российском городе впервые отметили 8 Марта?

а. В Москве

б. В Санкт-Петербурге

в. В Екатеринбурге

5. Как назывался этот праздник в Европе во время второй волны феминизма?

а. Праздник женского равноправия

б. Международный женский день борьбы

в. Международный день феминизма

6. Какое отношение к 8 Марта имеет Февральская революция?

а. Она началась 8 марта

б. Никакого

в. Праздник был установлен как раз в ходе Февральской революции

7. В каком году в СССР 8 марта стал выходным днем?

а. В 1991 году

б. В 1965 году

в. В 1921 году

8. Как в СССР назывался орган власти, который занимался женскими вопросами?

а. Такого вообще не было

б. Отдел по борьбе за права женщин

в. Женотдел