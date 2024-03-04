Главные факты о Международном женском дне / История праздника / Что мы празднуем 8 марта?

Грядет любимый многими праздник, который является символом уважения, любви и поддержки к женщинам. 8 Марта ежегодно отмечается в разных странах мира.

Популярный праздник, который ежегодно отмечается 8 марта, является одним из самых долгожданных и ожидаемых во многих странах. Этот день ассоциируется у многих с женственностью, легкостью и красотой. Собрали самые неожиданные факты о Международном женском дне и истории появления праздника.

Происхождение праздника

История этого праздника началась в начале 20 века. 8 марта 1857 года в Нью-Йорке прошла забастовка тысячи текстильщиц, требующих улучшения условий труда и прав на равные возможности. Они требовали сократить время рабочего дня, организовать комфортные условия труда, равную с мужчинами заработную плату. В то время женщины трудились по 16 часов в сутки, получая при этом за свой работу гроши. Как раз это и стало отправной точкой для дальнейшего развития женского движения.

Первые празднования

Спустя 53 года на масштабной конференции социалисток в Копенгагене было оглашено предложение о проведении праздника, посвященного хрупкому полу. Тогда немецкая политическая деятельница предложила отмечать женский день 8 марта. Кроме того, она призывала женщин по всему миру включиться в борьбу за равноправие. Затем праздник был утвержден на следующий год.

Почему именно 8 марта? Однако в 1917 году в России женщины вышли на улицы Петербурга 8 марта (по старому стилю 23 февраля) с требованием о равных правах. Этот массовый протест стал началом Февральской революции и привел к падению царского режима. В честь этого события 8 марта был установлен как официальный праздник в Советском Союзе и многих других странах.

Интересные факты о 8 мартА

В Италии 8 марта девушки проводят в компании без мужчин. Обычно они ходят в различные заведения, чтобы провести время в исключительно девчачьей атмосфере. Стоит отметить, что этот день там не является выходным, и поэтому все празднования проходят только вечером после работы.

В Сербии 8 марта отмечается как День матери. Причем по традиции в этот праздник подарки дарят не мамам, а малышам.

В Эфиопии и Эритрее 8 марта является общенациональным праздником, во время которого женщины принимают участие в настоящих маршах, к которым они тщательно готовятся.

Отличается ли 8 марта сегодня от ранних лет?

Безусловно, со временем Международный женский день утратил свое первоначальное значение. Сегодня 8 Марта больше ассоциируется с весной и красотой. Праздник постепенно стал днем, когда принято окружать женщин заботой, вниманием, дарить цветы, конфеты и различные подарки.