Вот это да! Представлена самая легкая сумка в мире! На 99% состоит из воздуха!

Неделя Высокой моды в Париже весна-лето 2024 подошла к концу. Популярный бренд Coperni представил необычную сумку.

Современные технологии не стоят на месте, и мы видим все больше примеров использования различных материалов для создания удивительных и необычных вещей. В своем микроблоге знаменитый бренд представил самую легкую сумку в мире.

Бренд Coperni известен своим смелым и современным дизайном, который объединяет минимализм, инновации и технологии. Бренд часто использует геометрические формы, смелые линии и актуальные ткани, чтобы создать ультрасовременные и стильные коллекции.

В прошлом году на модном показе бренд показал сумку из другого космического тела – метеорита. В этот раз своих поклонников Coperni решил удивить изделием, которое на 99% состоит из воздуха. А 1% занимает стекло. Правда, если быть точнее, то аксессуар исполнен из наноматериала NASA – кремниевого аэрогеля, одного из легчайших среди твердых веществ на Земле. Сумка почти невесомая, она весит всего 33 грамма.

Стоит отметить, что изделие носит название Air Swipe. Материал, из которого исполнена сумка, используется NASA для захвата звездной пыли. Таким образом Coperni решили анонсировать показ осенней коллекции, который состоится сегодня на модном показе в Париже.

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