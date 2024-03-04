Стэйтем и Бандерас: какие западные новинки кино стали самыми просматриваемыми в феврале

В мировом кинематографе каждый год выпускается много премьер. Помимо отечественных фильмов жители России смотрят и западные новинки.

Вечер с кино – это один из самых популярных видов досуга у россиян. В феврале жители страны посмотрели много новинок кино, среди них было несколько зарубежных картин.

Самым популярным западным фильмом в феврале стала картина “Пчеловод” с Джейсоном Стэйтемом. Этот боевик обогнал по количеству просмотров разрекламированную новинку с Генри Кавиллом – фильм «Аргайл: Супершпион».

Еще одной популярной картиной стала «Охота на киллера». Это детективный триллер с Антонио Бандерасом. Мировой рейтинг у фильма не очень высокий, но в рейтинге просмотров в России он занимает одно из лидирующих мест.

Также в десятку самых просматриваемых фильмов в нашей стране вошла словацкая комедия “Инвалид”, а также комедийная драма “Американское чтиво”. Российские зрители оценили американский комедийный хоррор «Уничтожь всех соседей» и биографическую драму “Феррари”. Боевик ​​”Крайне опасен” с Дольфом Лундгреном жители России тоже оценили по достоинству.

Эти картины стали самыми просматриваемыми за прошедший месяц. Февральские итоги показали, что россияне чаще всего выбирали фильмы с экшн-сценами, искрометным юмором и захватывающим сюжетом.