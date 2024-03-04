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Можно ли навредить волосам, если мыть голову твердым шампунем? Ответ трихолога

Можно ли навредить волосам, если мыть голову твердым шампунем? Ответ трихолога
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Твердый шампунь становится все более популярным средством для ухода за волосами. Он удобен в применении, подходит всем типам кожи, но особенно эффективен для жирных волос, которые быстро теряют чистоту и легкость.

О плюсах, минусах и правилах использования твердого шампуня рассказывает Виктория Толстоносова — трихолог, нутрициолог.

Фото: из личного архива Виктории Толстоносовой
Фото: из личного архива Виктории Толстоносовой

Твердый шампунь: что в составе?

Обычный шампунь на 70-80% состоит из воды. А твердые сухие шампуни не содержат жидкости и вредных химических консервантов. Состав представлен натуральными ингредиентами: увлажняющими маслами, концентратами экстрактов лекарственных трав, природными кислотами. В нем могут быть также мягкие биоразлагаемые поверхностно-активные вещества, благодаря которым образуется очищающая пена. Твердый шампунь подойдет для любых волос, главное — найти свой вариант. Что должно содержаться в шампуне:

Для сухих волос

Основные компоненты — полезные для кожи масла: конопляное, репейное, кокосовое. В составе также могут быть ромашка, витамин Е, ваниль, апельсин. Твердый шампунь с кокосовым маслом станет настоящей находкой для девушек сухими волосами — вы получите пышную и сияющую шевелюру, как после салона. Такие добавки, как коллаген и масло ши, не пересушивают кожу, но при этом отлично ухаживают за волосами и придают им объем. Важно после мытья нанести на пряди смягчающий бальзам, иначе они будут путаться и пушиться.

Для нормальной кожи

Обычно средство имеет в составе шалфей, кератин, кедровое масло, экстракт календулы. Формула должна содержать увлажняющие и моющие ингредиенты с щадящим действием. Они помогут сохранить здоровый блеск и природную силу волос, сделать их более гладкими и мягкими.

Для жирных волос

Главные составляющие — масла цитрусовых, жожоба, чайного дерева, натуральная глина, активированный уголь. Для жирных волос необходимо выбирать шампуни, которые подходят именно для этого типа. Зачастую они содержат ингредиенты, позволяющие контролировать излишнюю секрецию кожного сала. Важно также не забывать об увлажнении кожи головы.

Для волос, склонных к жирности, твердый шампунь станет идеальным выбором. Пряди после него становятся воздушными и долго остаются чистыми. Хорош и шампунь с детокс-эффектом — им надо пользоваться раз в неделю. В составе средства — соль, освежающее мятное масло, инулин.

Для чувствительной кожи

У такого шампуня должна быть деликатная формула из глицерина, кокосового, оливкового или овсяного масла, алоэ вера. Если после использования у вас не возникло нежелательных реакций, то ничего не бойтесь и смело мойте им голову.

Способ применения твердого шампуня

Брусочком, похожим на мыло, очень удобно пользоваться. Нужно всего лишь смочить волосы, намылить руки, равномерно распределить пену по всей голове и тщательно смыть теплой водой. После процедуры храните шампунь в специальной емкости, можно даже в обычной мыльнице.

Преимущества и недостатки твердого шампуня

Стоит сказать о плюсах и минусах данного косметического средства, а также о мерах предосторожности при его использовании.

Преимущества:

  • Натуральный состав, который укрепляет волосы и долго сохраняет свои полезные свойства.
  • Длительный срок службы, экономичность — одного кусочка хватает на несколько месяцев. 50 граммов равноценны большому флакону обычного шампуня (300-400 мл).
  • Удобство — средство не занимает много места и идеально для поездок.


Недостатки:

  • Твердым шампунем не совсем удобно мыть голову обладательницам длинных волос — на большой объем локонов нужно много пены.
  • Это концентрированное средство, поэтому может вызвать раздражение чувствительной кожи. После мытья нужно обязательно нанести бальзам, чтобы волосы стали гладкими и послушными.
  • При частом использовании такой шампунь может пересушивать кожу, иногда вызывает электризацию волос, поскольку не содержит силикона. Ситуация может усугубиться из-за частых укладок утюжком, феном или щипцами.
  • Если у вас чувствительная кожа или есть склонность к аллергии, то может появиться раздражение. Проблема в том, что в составе средства много активных веществ, которые способны вызвать неприятные симптомы.
  • Некоторые шампуни низкого качества оставляют на волосах матовый налет на волосах. Нужно выбирать проверенные варианты, соответствующие вашим запросам.

Если вы хотите использовать средство впервые, обратите внимание на качественные гипоаллергенные продукты, чтобы снизить возможные риски. Отсутствие в них консервантов и агрессивной химии гарантирует бережный уход и эффективную гигиену. При наличии сомнений в выборе подходящего твердого шампуня или проблемах с кожей головы рекомендуется обратиться за профессиональной консультацией и советами по уходу за волосами.

4 марта 2024, 03:09
Фото: Freepik.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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