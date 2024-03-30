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Суббота 30 марта

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13 лет назад умерла Людмила Гурченко: вспоминаем яркие моменты из жизни иконы русской культуры

13 лет назад умерла Людмила Гурченко: вспоминаем яркие моменты из жизни иконы русской культуры
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Людмила Гурченко оставила неизгладимый след в истории отечественного кинематографа и культуры в целом. Ее талант, харизма и неповторимая личность сделали ее иконой советского и российского кино.

Сегодня, 13 лет спустя после ухода Гурченко из жизни, вспоминаем яркие моменты из жизни этой выдающейся актрисы. С первых шагов на кинематографической сцене Людмила Гурченко привлекала внимание своим талантом и обаянием. Ее роль в фильме "Карнавальная ночь" стала знаковой и принесла актрисе славу и популярность. Далее последовали другие знаменитые ленты, в которых она блестяще исполняла свои образы.

Специально для Гурченко написали сценарий фильма "Девушка с гитарой", который оказался менее успешным. Чтобы заработать, актриса выступала с концертами перед бригадами рабочих и шахтеров. Пресса начала травить Гурченко, приклеив к ней ярлык "актрисы легкого танцевального жанра". После "Девушки с гитарой" артистка долгие годы не снималась.

Людмила Гурченко. Фото: Игорь Гневашев/Russian Look/Global Look Press

Жизнь Гурченко была далека от безоблачной. Она сталкивалась с трудностями и испытаниями как на экране, так и в реальной жизни. Ее решительный характер и стремление к самовыражению заставили ее бороться за свои убеждения, даже если это противостояло мнению окружающих.

За всю жизнь Гурченко была замужем шесть раз — ее мужьями были Василий Ордынский, Борис Андроникашвили, Александр Фадеев, Иосиф Кобзон, Константин Купервейс и Сергей Сенин. Ребенок у актрисы был лишь один — дочь Мария Королева от второго мужа. Она скончалась в 2017 году от сердечной недостаточности.

Людмила Гурченко. Фото: Игорь Гневашев/Russian Look/Global Look Press

Артистка с размахом отпраздновала свой 75-летний юбилей 12 ноября 2010 года. В начале февраля 2011 года она приняла участие в съемках фильма "Легенда. Людмила Гурченко", после чего сломала бедро.

Актрису госпитализировали, провели операцию. Состояние Гурченко ухудшилось, и 30 марта она скончалась от сердечной недостаточности. Артистку похоронили на Ваганьковском кладбище рядом с Олегом Янковским и Вячеславом Тихоновым.

Людмила Гурченко. Фото: Игорь Гневашев/Russian Look/Global Look Press

Память о Людмиле Гурченко останется в сердцах поклонников и ценителей кинематографа навсегда. Ее работы продолжают вдохновлять новые поколения зрителей, а ее личность остается символом силы, стойкости и таланта.

30 марта 2024, 00:49
Людмила Гурченко. Фото: Игорь Гневашев/Russian Look/Global Look Press
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: Угадайте советских актрис по губам

Фото: Yury Pilipenko/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova/globallookpress.com
Фото: Russian Look/globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova/globallookpress.com
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