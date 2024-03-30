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Суббота 30 марта

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"Всем советую": Елена Малышева хвалится рецептом хрустящих вафель без сахара

"Всем советую": Елена Малышева хвалится рецептом хрустящих вафель без сахара
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Звезда Первого канала рассекретила семейный рецепт на программе "Жить здорово!". Ведущая шоу Елена Малышева обожает полезные лакомства!

Если жизнь еще не начала бить ключом, значит, надо чаще брать пример со светлой головы российского телевидения, которая украшает этот мир. Она любит свое дело, поэтому у нее получается всегда быть интересной зрителю от мала до велика. Телезвезда Елена Малышева — это луч света в темном царстве скучных коллег по цеху, которые из кожи вон лезут ради популярности.

Недавно знаменитость сообщила, что ее старший внук встает в 5 утра и готовит завтрак всей семье. Более того, для приготовления он использует рецепт вафель, которым его снабдила Елена Малышева.

Фото: соцсети / @malysheva.live

Ведущая Первого канала рекомендует всем готовить полезные блюда с хорошим составом, ведь они нисколько не уступают пище с добавлением усилителей вкуса, а во многом превосходят ее. Звездная бабушка перед всеми хвалится рецептом хрустящих вафель без сахара.

"Мой рецепт такой. Я беру полкилограмма творога, добавляю туда 1 яйцо, муки добавляю чуть-чуть, просто чтобы чуть-чуть загустело. У меня фактически получаются не вафли, а сырники или творожная запеканка в форме вафель. Сахара не кладу ни грамма, потому что дети потом все равно используют мед или шоколадный сиропчик", — рассказала Елена Малышева на программе "Жить здорово!".

Фото: соцсети / @malysheva.live

Звезда Первого канала отметила, что у нее нет особых секретов относительно приготовления блюда. Суть рецепта проста — достаточно взять творог с яйцом и капелькой муки, которую она подсыпает "на глаз". По вкусу вафли Елены Малышевой напоминают чистый творог, а еще они всегда хрустящие.

"Короче говоря, всем советую воспользоваться моим рецептом. Во-первых, детям приятно, потому что это вафли. А во-вторых, вы даете творог — полезный продукт, в идеальной норме. С утра — то что надо!" — выдала на Первом канале Елена Малышева.

30 марта 2024, 06:04
Фото: соцсети / @malysheva.live
Первый канал / "Жить здорово!"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Елена Малышева вышла в свет с младшим сыном

Легендарный космонавт Алексей Леонов.
Режиссер Дмитрий Киселев.
Певица Юлия Самойлова с мужем.
Актер Константин Хабенский.
Команда, работавшая над картиной.
Актеры Александра Урсуляк и Евгений Миронов.
Продюсер Тимур Бекмамбетов.
Министр культуры России Владимир Мединский.
Актер Гоша Куценко со спутницей.
Актриса Екатерина Шпица.
Актриса Ингрид Олеринская.
Режиссер Александр Стриженов с женой и дочерью (справа).
Актер Игорь Петренко с женой, актрисой Кристиной Бродской.
Участник группы "Ума Турман" Сергей Кристовский со спутницей.
Актер, продюсер и шоумен Андрей Фомин (справа).
Актриса Екатерина Архарова.
Актеры Евгений Миронов и Александра Урсуляк, певец Филипп Киркоров.
Актер Антон Богданов.
Ведущие Арина Шарапова и Елена Малышева с сыном.
Шоумен Михаил Галустян.
Киновед, кинокритик, генеральный директор компании "Роскино" Екатерина Мцитуридзе и продюсер и режиссер Игорь Угольников.
Космонавт Валентина Терешкова.

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