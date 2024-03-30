"Всем советую": Елена Малышева хвалится рецептом хрустящих вафель без сахара

Звезда Первого канала рассекретила семейный рецепт на программе "Жить здорово!". Ведущая шоу Елена Малышева обожает полезные лакомства!

Если жизнь еще не начала бить ключом, значит, надо чаще брать пример со светлой головы российского телевидения, которая украшает этот мир. Она любит свое дело, поэтому у нее получается всегда быть интересной зрителю от мала до велика. Телезвезда Елена Малышева — это луч света в темном царстве скучных коллег по цеху, которые из кожи вон лезут ради популярности.

Недавно знаменитость сообщила, что ее старший внук встает в 5 утра и готовит завтрак всей семье. Более того, для приготовления он использует рецепт вафель, которым его снабдила Елена Малышева.

Ведущая Первого канала рекомендует всем готовить полезные блюда с хорошим составом, ведь они нисколько не уступают пище с добавлением усилителей вкуса, а во многом превосходят ее. Звездная бабушка перед всеми хвалится рецептом хрустящих вафель без сахара.

"Мой рецепт такой. Я беру полкилограмма творога, добавляю туда 1 яйцо, муки добавляю чуть-чуть, просто чтобы чуть-чуть загустело. У меня фактически получаются не вафли, а сырники или творожная запеканка в форме вафель. Сахара не кладу ни грамма, потому что дети потом все равно используют мед или шоколадный сиропчик", — рассказала Елена Малышева на программе "Жить здорово!".

Звезда Первого канала отметила, что у нее нет особых секретов относительно приготовления блюда. Суть рецепта проста — достаточно взять творог с яйцом и капелькой муки, которую она подсыпает "на глаз". По вкусу вафли Елены Малышевой напоминают чистый творог, а еще они всегда хрустящие.

"Короче говоря, всем советую воспользоваться моим рецептом. Во-первых, детям приятно, потому что это вафли. А во-вторых, вы даете творог — полезный продукт, в идеальной норме. С утра — то что надо!" — выдала на Первом канале Елена Малышева.