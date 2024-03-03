Тест: как хорошо вы помните школьный курс физики?

1. Когда-то в школе физика начиналась с кинематики. Помните ли вы, что такое ускорение?
а) Любое изменение скорости тела
б) Скорость изменения координаты тела
в) Быстрота изменения скорости по величине и направлению
г) Процесс набора скорости телом
2. В какой из этих ситуаций ускорение нулевое?
а) Торможение поезда в метро
б) Движение машины в повороте с постоянной скоростью
в) Падение яблока с дерева
г) Движение лифта вверх с постоянной скоростью
3. Что из представленного ниже — вектор?
а) Скорость ветра
б) Температура чайника
в) Сила тяготения Земли
г) Давление воды
4. Ситуация: на уроке физики Петя возмутился оскорблениями друга Васи в адрес Ньютона, а потому дал ему подзатыльник. Но Петя знал физику — а потому скорее побежал к учителю и сказал, что это Вася его ударил. Прав ли Петя?
а) Зависит от его адвоката
б) Нет
в) Прав
5. Отойдем от механики и поговорим про газы. Чем идеальный газ отличается от реального?
а) Мы пренебрегаем притяжением молекул
б) Мы пренебрегаем размером и формой молекул
в) Мы пренебрегаем движением молекул
г) Мы пренебрегаем ударами о стенки
6. Все знают, что нельзя совать пальцы в розетку. А что, если засунуть один палец?а) 50/50 — либо убьет, либо нет
б) Скорее всего, ничего не произойдет
в) Поражение током, но на 50% менее болезненное
г) Мгновенная смерть
7. Отвлечемся и посмотрим на мир вокруг. Почему деревья зеленые?
а) Потому что они отражают в основном зеленый свет, а остальные — поглощают
б) Потому что они излучают зеленый свет
в) Потому что они поглощают в основном свет в зеленой части спектра, а остальные — отражают.
8. Можно ли отличить в темноте красную простыню от белой, если под рукой только красный фонарик?
а) Какие могут быть цвета в темноте?
б) Нельзя (почти)
в) Легко, у них же разный цвет
Правильные ответы
1 — В (Быстрота изменения скорости по величине и направлению)
2 — Г (Движение лифта вверх с постоянной скоростью
3 — В (Сила тяготения Земли)
4 — В (Прав)
5 — А (Мы пренебрегаем притяжением молекул)
6 — Б (Скорее всего, ничего не произойдет)
7 — А (Потому что они отражают в основном зеленый свет, а остальные — поглощают)
8 — Б (Нельзя (почти)