Рекордно располневшая Виктория Боня поразила россиян своим фото

Она родилась в маленьком городке Забайкальского края, где не было ни света софитов, ни роскошных вилл, ни перспектив стать звездой международного уровня. Получив базовое школьное образование в 90-х, девушка метнулась в столицу за славой и деньгами, но никто с распростертыми объятиями ее не принял. Несколько недель Виктория Боня ночевала в метро, идти было некуда...
Начинала с должности официантки, побывала кассиршей и на личном опыте проверила, какого целый месяц есть одни макароны, чтобы сэкономить. Зато сегодня Виктория Боня владеет шикарной недвижимостью за границей, папарацци гоняются за ней на красных дорожках, а финансы позволяют тратить миллионы на сущие безделушки.
Что привело к этому? Телепроект "Дом-2", на который теледива попала в 2006-м году, или богатые мужчины, которых она смогла очаровать — сразу и не скажешь. Сама Виктория Боня говорит, что отличается от других мышлением, которое помогает добиться успеха.
В юности нынешняя звезда выглядела совсем иначе, ведь ее стремление быть похожей на Анджелину Джоли привело к множеству косметических процедур и пластическим операциям. В последнее время ее и вовсе стало не узнать. В микроблоге звезда поразила россиян фото с уточнением, что рекордно располнела.
"Таким кабанчиком я еще не была никогда", — написала знаменитость и прикрепила снимок, где стоит на весах. Цифры Боню не порадовали, ведь ее масса тела стала более 59 кг.
Ну а поскольку алмаз без шлифовки не блестит, Виктория решила меняться в срочном порядке. Впереди у нее детокс. Боня хочет сбросить 5 килограммов за 5 дней, и это очень рискованно.