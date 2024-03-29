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Пятница 29 марта

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Рекордно располневшая Виктория Боня поразила россиян своим фото

Рекордно располневшая Виктория Боня поразила россиян своим фото
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Звезда российского шоу-бизнеса Виктория Боня зачастила с пластическими операциями до такой степени, что многие бывшие фанаты перестали ее узнавать. Рассказываем, до чего дошла знаменитость.

Она родилась в маленьком городке Забайкальского края, где не было ни света софитов, ни роскошных вилл, ни перспектив стать звездой международного уровня. Получив базовое школьное образование в 90-х, девушка метнулась в столицу за славой и деньгами, но никто с распростертыми объятиями ее не принял. Несколько недель Виктория Боня ночевала в метро, идти было некуда...

Начинала с должности официантки, побывала кассиршей и на личном опыте проверила, какого целый месяц есть одни макароны, чтобы сэкономить. Зато сегодня Виктория Боня владеет шикарной недвижимостью за границей, папарацци гоняются за ней на красных дорожках, а финансы позволяют тратить миллионы на сущие безделушки.

Фото: соцсети / @victoriabonya

Что привело к этому? Телепроект "Дом-2", на который теледива попала в 2006-м году, или богатые мужчины, которых она смогла очаровать — сразу и не скажешь. Сама Виктория Боня говорит, что отличается от других мышлением, которое помогает добиться успеха.

Фото: соцсети / @victoriabonya

В юности нынешняя звезда выглядела совсем иначе, ведь ее стремление быть похожей на Анджелину Джоли привело к множеству косметических процедур и пластическим операциям. В последнее время ее и вовсе стало не узнать. В микроблоге звезда поразила россиян фото с уточнением, что рекордно располнела.

Фото: соцсети / @victoriabonya

"Таким кабанчиком я еще не была никогда", — написала знаменитость и прикрепила снимок, где стоит на весах. Цифры Боню не порадовали, ведь ее масса тела стала более 59 кг.

Ну а поскольку алмаз без шлифовки не блестит, Виктория решила меняться в срочном порядке. Впереди у нее детокс. Боня хочет сбросить 5 килограммов за 5 дней, и это очень рискованно.

29 марта 2024, 18:24
Фото: соцсети / @victoriabonya
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Фоторепортаж

Фитнес-фото Бони, Водонаевой и Канделаки

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