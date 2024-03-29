В новой песне Аллы Пугачевой усмотрели намек на развод с Максимом Галкиным*

Алла Пугачева порадовала поклонников новой песней под названием "Береги". В композиции Примадонна выразила грусть и тяжелые эмоции, прощаясь с любимым человеком.



Поклонники Народной артистки СССР стали гадать, не является ли песня намеком на возможное расставание с Максимом Галкиным*. Все в том, что в композиции Примадонна обращается к своему возможному партнеру с трогательными словами о сохранении самого себя и прощании.

В свою очередь, мужскую партию в песне исполнил Женя Моисеев, о котором известно пока мало. Слухи говорят, что артист живет в Америке, и его дебют состоялся сразу с Аллой Пугачевой.

Стоит отметить, что не так давно Алла Борисовна выпустила альбом из 20 песен, включая трек "Не беспокойся за меня", который также вызвал интерес у слушателей. В нем певица выражала свои чувства к близкому человеку, оставаясь загадочной относительно того, кому именно посвящена эта композиция.

Композитор Андрей Мисин утверждает, что Алла Пугачева готовится к своему 75-летию и планирует вернуться на сцену с большим концертом. Возможно, это произойдет в Израиле.

Несмотря на популярность Примадонны, есть сомнения в том, сможет ли она собрать полный зал зрителей. В любом случае, фанаты ждут новых творческих проектов от любимой исполнительницы.

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции России от 16.09.2022.

