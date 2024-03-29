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Пятница 29 марта

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Принц Уильям пристрастился к алкоголю из-за стресса на фоне борьбы Кейт Миддлтон с раком

Принц Уильям пристрастился к алкоголю из-за стресса на фоне борьбы Кейт Миддлтон с раком
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Принц Уильям оказался в центре внимания. Источники раскрыли его обострившееся пристрастие к алкоголю на фоне стресса из-за диагностированного рака у Кейт Миддлтон.

Принц Уильям предпочел отстраниться от публичности, при этом другие члены королевской семьи стараются поддержать общественные обязанности. Сообщения об употреблении мужем Кейт Миддлтон алкоголя вызвали беспокойство и разочарование у британцев, которые начали сочувствовать будущему королю, столкнувшемуся с такими тяжелыми испытаниями.

Несмотря на это, Кенсингтонский дворец пока не прокомментировал эти обвинения. Информация о проблемах Уильяма с алкоголем не нова, и ранее появлялись слухи о его склонности к выпивке. Однако есть и другие стороны личности принца, которые характеризуют его как ответственного и доброго человека.

Ситуация в королевской семье усложняется еще больше из-за заявлений о состоянии здоровья короля Карла III, который, по слухам, столкнулся с раком. Это вызывает волнение относительно будущего престолонаследника и его готовности к такой ответственности.

Несмотря на все трудности, принц Уильям остается в центре внимания и обсуждений как общественности, так и СМИ. Это подчеркивает сложность его положения в данной ситуации.

29 марта 2024, 09:08
Принц Уильям. Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Фоторепортаж

Лед и пламень: Маркл и Миддлтон отметили Рождество

Меган Маркл обнимается с фанатами.
Члены королевской семьи идут на традиционную рождественскую службу.
Графиня Уэссекская София.
Принцы Чарльз и Уильм, его супруга Кейт Миддлтон, Меган Маркл и ее муж, принц Гарри.
Королева Елизавета II.
Кейт Миддлтон приветствует публику.
Беременная Меган Маркл и принц Гарри.

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