Владимиру Преснякову исполнилось 56 лет: вспоминаем малоизвестные факты об артисте

Сегодня исполняется 56 лет Владимиру Преснякову-младшему. В 1990-е годы он был популярным идолом молодежи, и даже сейчас у него множество поклонников.



Пресняков продолжает успешно выступать, радуя слушателей как любимыми хитами, так и новыми песнями. Его музыкальный талант был унаследован от семьи музыкантов, и он сам признает, что в молодости делал шалости, но со временем стал более зрелым.

Мир мультиков

Когда Владимир Пресняков-старший приехал в роддом с женой и сыном, он ошибочно принял пятки сына за лицо, что вызвало смех. Эта история стала символичной для младшего Преснякова, который верит в чудеса и любит аналогии с мультяшным миром. Он стремится к теплу и уюту, похожему на мир Винни-Пуха, и его жена Наталья Подольская поддерживает его в этом.

Личные представления о семье

В подростковом возрасте у Владимира Преснякова был роман с Кристиной Орбакайте, который закончился гражданским браком. Он ошибочно считал, что жена должна быть только домохозяйкой, что привело к расставанию. Однако они с Кристиной сохранили хорошие отношения.

Любовь и разочарование

Перед встречей с Натальей Подольской у Владимира Преснякова были трудные периоды и разочарования в отношениях. Однако он сумел пережить сложные моменты и нашел счастье в браке с Натальей.

Забавные приключения

В молодости Владимир Пресняков был известен своими шалостями, такими как ночные посещения зоопарка и экстремальные поездки. Сейчас он старается быть более благоразумным.

Страсть к оружию

У Владимира Преснякова всегда была страсть к оружию, он даже носил газовый пистолет, чтобы казаться крутым. Ему часто дарили оружие, и однажды он даже нашел пистолет в своей сумке с гравировкой "Дорогому Володе на память о Батуми".