Певица Шакира закрутила роман со звездой сериала "Эмили в Париже"

Громкий скандал разразился вокруг популярной певицы Шакиры. Ее поклонники заподозрили ее в новых романтических отношениях со знаменитым актером Люсьеном Лависконтом, известным своей ролью в популярном сериале "Эмили в Париже".



Слухи стали появляться после того, как Лависконт снялся в новом клипе Шакиры на песню "Puntería", рассказывающем романтическую историю.

Позже стали поступать сообщения о том, что Шакира и Лависконт были замечены в Нью-Йорке, обедая вместе. После этого пара уехала в одной машине.



Ранее певицу подозревали в романах с известными мужчинами после ее расставания с футболистом Жераром Пике, от которого у нее двое детей. Артистке приписывали романы с актером Томом Крузом, певцом Рау Алехандро и гонщиком Льюисом Хэмилтоном, однако эти слухи официально не подтвердились.





В одном из свежих интервью Шакира заявила, что посвятила много времени и энергии своим отношениям с Пике, пожертвовав своей карьерой. "Я на долгое время сделала паузу в музыкальной карьере, чтобы быть рядом с Жераром и поддерживать его в его футбольных начинаниях. Я сделала множество жертв ради любви", — говорила она.









Шакира рассталась с Пике летом 2022 года из-за измены. Футболист начал встречаться с молодой женщиной по имени Клара Чиа. Шакира открыто рассказывала о своих переживаниях в свете этой ситуации, давая многочисленные интервью.





Она даже записала песню о своей бывшей половинке, в которой отразила свое разочарование, считая себя замененной более дешевой копией. Недавно также стало известно, что Шакира выпустит документальный фильм о своей жизни "После Жерара Пике".