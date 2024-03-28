Взлохмаченную Гузееву заметили с парнем: пристроился сзади

Пока все охали и показывали на звезду пальцем, она лишь убеждалась, что все сделала правильно. И неважно, где в это время муж. Главное, что ей хорошо – и точка.

О том, что в семье ведущей программы "Давай поженимся!" не все идеально, поговаривали давно. Да и сама артистка признается — ссоры с мужем заканчиваются скверно. На днях Лариса Гузеева рассказала прямо в эфире, что Игорь Бухаров на эмоциях сбрил все волосы на голове, бороду и усы, потому что она придиралась к нему из-за внешности.

Высмеяв супруга на всю страну, знаменитость будто забыла, как сама выглядела в зеркале еще пару лет назад. После ковида Лариса Гузеева жаловалась, что "волосы все повылезали" и даже стала использовать накладные пряди, создавая иллюзию здоровой и ухоженной шевелюры.

К счастью, со временем у звезды Первого канала нормализовался рост волос. Во многом это заслуга стилистов, которые заботливо приводили Гузееву в порядок перед съемками "Давай поженимся!". Один из них — молодой человек по имени Саша. Он регулярно попадает на видео, которые Лариса Гузеева размещает в социальных сетях.

Вот и в четверг 28 марта взлохмаченную Гузееву заметили с парнем в гримерке, который занимался ее пышной укладкой. Похоже, ведущая настолько была рада своему отражению в зеркале, что решила создавать кадры для блога прямо при нем.

Саша скромно пристроился сзади, продолжая распределять руками пряди на голове знаменитости. Пользуясь случаем, на камеру Лариса Гузеева отметила, что в мае ей исполнится 65 лет.

Предводительница шоу "Давай поженимся!" действительно похорошела, несмотря на то, что долгое время завистники твердили о ее возрастных изменениях. Ну а если муж искренне любит, то наверняка сумеет адаптироваться к непростому характеру Ларисы Гузеевой. Тем более она у него такая красивая!