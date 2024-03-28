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Четверг 28 марта

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Объявлено о возвращении Андрея Губина на сцену в честь его 50-летия

Объявлено о возвращении Андрея Губина на сцену в честь его 50-летия
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Игорь Крутой поделился с поклонниками радостными новостями. Андрей Губин возвращается на сцену в честь своего 50-летия.

В конце 90-х Андрей Губин был одной из ведущих звезд отечественной эстрады. Его карьера казалась весьма перспективной, а будущие годы сулили успех. Однако все изменилось в 2010 году, когда артист внезапно объявил о своем уходе из музыкальной индустрии. С тех пор Губин перестал выпускать новые песни и практически не появлялся на публике.

Недавно артист решил поделиться правдой о причинах своего исчезновения. Оказалось, что проблемы со здоровьем были настоящей причиной его молчания. С раннего детства Губина мучили ужасные боли и спазмы, которые превратили его жизнь в настоящий кошмар.

Видимо, артист сейчас постепенно возвращается к музыкальной деятельности и планирует снова выйти на сцену. 30 апреля Губину исполнится 50 лет. Продюсер Игорь Крутой объявил, что артист планирует отметить свой юбилей во время знаменитого музыкального фестиваля "Новая Волна", который пройдет в Сочи.

Поклонники Губина выразили надежду на то, что благодаря поддержке коллег артист сможет вернуться к прежней творческой жизни. Конечно, из-за своего здоровья он не сможет активно гастролировать, но фанаты уверены, что любовь к музыке поможет Губину преодолеть все трудности.

28 марта 2024, 14:23
Андрей Губин. Фото: Комсомольская правда
Телеграм-канал "Игорь крутой"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Что стало с Андреем Губиным

Андрей Губин в настоящее время меньше поет, но чаще появляется на ток-шоу.
Артист утверждает, что устал от повышенного внимания.
А недавно объявился парень, который назвал себя внебрачным сыном Губина.
Когда-то Андрей Губин был любимцем девчонок.
У него был манкий взгляд и очаровательная улыбка.
Губин был невероятно популярен благодаря таким песням как "Птица", "Лиза", "Танцы".
Он не только пел, но и писал песни.
Губин тщательно следил за модой.
От него без ума были и коллеги по сцене (с Жанной Фриске).
Да и сейчас Андрея поддерживают артисты (с певицей Юлией Береттой).
Андрея любят девушки.
Впрочем, и парни тоже.
Сейчас у Андрея абсолютно затравленный, потерянный взгляд.
Тем не менее, Андрей тщательно следит за собой.

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