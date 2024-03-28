Объявлено о возвращении Андрея Губина на сцену в честь его 50-летия

Игорь Крутой поделился с поклонниками радостными новостями. Андрей Губин возвращается на сцену в честь своего 50-летия.



В конце 90-х Андрей Губин был одной из ведущих звезд отечественной эстрады. Его карьера казалась весьма перспективной, а будущие годы сулили успех. Однако все изменилось в 2010 году, когда артист внезапно объявил о своем уходе из музыкальной индустрии. С тех пор Губин перестал выпускать новые песни и практически не появлялся на публике.

Недавно артист решил поделиться правдой о причинах своего исчезновения. Оказалось, что проблемы со здоровьем были настоящей причиной его молчания. С раннего детства Губина мучили ужасные боли и спазмы, которые превратили его жизнь в настоящий кошмар.

Видимо, артист сейчас постепенно возвращается к музыкальной деятельности и планирует снова выйти на сцену. 30 апреля Губину исполнится 50 лет. Продюсер Игорь Крутой объявил, что артист планирует отметить свой юбилей во время знаменитого музыкального фестиваля "Новая Волна", который пройдет в Сочи.

Поклонники Губина выразили надежду на то, что благодаря поддержке коллег артист сможет вернуться к прежней творческой жизни. Конечно, из-за своего здоровья он не сможет активно гастролировать, но фанаты уверены, что любовь к музыке поможет Губину преодолеть все трудности.