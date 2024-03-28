Муцениеце на презентации кинопроектов рассказала о планах уехать из России летом

Актриса Агата Муцениеце поделилась своими планами на будущее. Она рассказала о намерении уехать из России.



В Москве на презентации кинопроектов появились известные личности, которые обычно посещают светские мероприятия. Среди них были режиссер Сарик Андреасян и его брат-продюсер Гевонд. Однако на этот раз актрисы Лизы Моряк не было рядом с мужем, вероятно из-за забот о маленьком ребенке.



Сарик Андреасян оказался не в самом доброжелательном расположении и не хотел, чтобы его снимали вместе с братом. Актрисы Анна Пескова и Агата Муцениеце, напротив, с удовольствием делились информацией о своих проектах и съемках.

Агата Муцениеце рассказала о своих планах на ближайшее время. В прошлом году у нее не сложилось отправиться в отпуск в Ригу, но в этом году она очень надеется, что сможет осуществить эту поездку в июле. Напомним, что мама актрисы живет в Риге, и сама она родом из Прибалтики.

На мероприятии также были представлены проекты с участием Павла Прилучного и его жены Зепюр Брутян, но сами супруги не присутствовали. Возможно, это связано с недавней историей ареста тестя Павла.

Стоит отметить, что отца Зепюр Брутян подозревают в причастности к незаконной деятельности в сфере азартных игр, которая осуществлялась на юго-востоке столицы. Помимо тесся Прилучного правоохранительные органы также задержали еще двух возможных участников.