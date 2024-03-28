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Четверг 28 марта

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Леди Гаге исполнилось 38 лет: разбираем культовый образ певицы без макияжа

Леди Гаге исполнилось 38 лет: разбираем культовый образ певицы без макияжа
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Леди Гаге сегодня исполнилось 38 лет. Певица продолжает удивлять публику своим безупречным образом даже без макияжа.

Леди Гагу можно с уверенностью назвать иконой музыки и стиля. Певица не скрывает свои методы ухода за кожей, которые помогают ей сохранять естественную красоту.

Артистка подчеркивает важность защиты кожи от воспалений и вредных факторов, таких как свободные радикалы. Леди Гага считает, что правильный уход за кожей является основой для успешного макияжа. Она регулярно делает процедуры ухода за лицом и придерживается специальных режимов ухода, которые помогают балансировать ее кожу.

Певица также отмечает важность упражнений для лица и регулярных посещений косметолога. Она признается, что ее секреты ухода за кожей частично унаследованы от матери, которая научила ее правильно заботиться о своей коже.

Помимо прочего, Леди Гага выделяет холодные процедуры, такие как ледяные ванны и холодные души, как способы улучшить состояние кожи и общее самочувствие. Ее ритуалы после выступлений включают ледяные ванны и компрессионный костюм, что помогает ей расслабиться и восстановиться.

Гага своим примером доказывает, что естественная красота и безупречная кожа могут быть результатом правильного ухода, заботы и внимания к себе. Ее образ жизни вдохновляет многих ее поклонников следовать ее примеру и стремиться к здоровой и сияющей коже.

28 марта 2024, 03:06
Леди Гага. Фото: Marco Provvisionato/Keystone Press Agency/Global Look Press
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