Ева Мендес призналась, что отказалась от карьеры в Голливуде из-за детей

Ева Мендес не жалеет, что предпочла семью карьере. Знаменитость объяснила свой выбор.

Американская актриса Ева Мендес рассказала, почему приняла решение отказаться от актерской карьеры в Голливуде. Знаменитость объяснила, что ее дочери Эсмеральда Амада Гослинг и Амада Ли Гослинг стали главной причиной этого выбора. Мендес отметила, что ее муж, актер Райан Гослинг, поддержал ее в этом решении.

Актриса подчеркнула, что переход к материнству был для нее естественным и легким шагом, так как это дало ей возможность проводить больше времени со своими детьми, несмотря на продолжение работы в других сферах. Она также выразила свое восхищение мужем и его преданностью своей профессии.

Ева Мендес также заявила, что семейное соглашение между ней и Райаном Гослингом было почти невербальным: "Хорошо, он будет работать, а я буду работать только здесь дома". По словам актрисы, она находит радость и удовлетворение в том, чтобы быть рядом с семьей.

Напомним, что Ева Мендес и Райан Гослинг начали встречаться после знакомства на съемочной площадке фильма "Место под соснами" в 2012 году. С тех пор актриса приняла участие всего в шести фильмах, одним из которых был "Затерянная река" 2014 года, срежиссированный самим Гослингом.