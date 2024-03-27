Пригожин рассказал, как певица Валерия планировала завершить карьеру и уйти от продюсера

Иосиф Пригожин и Валерия – пара в российском шоу-бизнесе, которая всегда славилась стабильностью и взаимопониманием.



Продюсер и певица поддерживают друг друга не только в рабочих моментах, но и в повседневных заботах. Их единение и сплоченность всегда вызывали восхищение со стороны коллег, ведь они никогда не жаловались на усталость от совместной жизни.

При этом недавно Иосиф Пригожин заявил о том, что они с Валерией абсолютно разные люди. Он отметил, что у каждого из них свой особый взгляд на мир и жизнь, но при этом есть общие пересечения, которые помогают им быть рядом даже в трудные моменты. Музыкальный деятель выразил благодарность своей жене за то, что она всегда поддерживает его и стоит рядом, как надежная опора.

Несколько лет назад в ходе пандемии Валерия серьезно задумалась об остановке своей певческой карьеры, что могло повлечь за собой и разрыв профессионального сотрудничества с Иосифом. Однако благодаря совету Фадеева, который убедил ее не бросать свою профессию, певица нашла в себе силы продолжать бороться и двигаться вперед.

Таким образом, даже самые крепкие и любящие пары могут столкнуться с непростыми испытаниями. Важно сохранять взаимопонимание и поддержку, чтобы преодолеть любые трудности.